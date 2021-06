10 recomendaciones a tener en cuenta para combatir la inseguridad

La inseguridad es una moneda corriente con la que, lamentablemente, todo argentino está acostumbrado a vivir. Existe una serie de reglas para evitar situaciones desagradables que todos tenemos incorporadas, casi de forma inconsciente.

Es muy posible que la sociedad entera, o la gran mayoría, tengamos contratado un seguro de hogar, o que hayamos asegurado nuestro auto o bicicleta ¡Hasta nuestro celular! Tristemente, tomar este tipo de recaudos para cuidar lo nuestro, es parte de nuestra cotidianeidad.

Pero, una cosa es importante que no olvidemos: No debemos volvernos paranoicos y dejar de vivir nuestras vidas con calma y libertad. Existen situaciones que no podremos controlar, sólo hay que ser precavidos y tratar de vivir de la mejor forma posible, sin desesperar ni tener miedo.

¿Cómo vivir tranquilo sin desesperar?

Acá dejamos una serie de consejos que debemos tener en cuenta para vivir tranquilos y lo más seguros posibles. Puede que algunos ya los tengamos incorporados, otros tal vez no. Tomemos nota de estos 10 tips que pueden sernos de mucha utilidad:

No comentar a los cuatro vientos cuando estemos fuera de casa.

Las redes sociales son un arma de doble filo. Estamos tan acostumbrados a ellas y a mostrar nuestro día a día, que a veces no somos conscientes de que nos podemos estar exponiendo y poniendo en riesgo nuestra seguridad.

Dejemos puertas y ventanas siempre cerradas.

Es difícil, aunque no imposible, que hoy nos olvidemos de cerrar con llave la puerta de casa. Pero no es raro olvidar las ventanas, más en días de calor, o en este contexto en el que tenemos que ventilar ambientes.

Si vamos a ausentarnos de nuestro hogar, no dejemos todas las persianas cerradas.

Dejar en evidencia que la casa está vacía por muchos días, es un punto muy riesgoso. Podemos optar por dejar a alguna persona de confianza para que de vez en cuando prenda alguna luz o suba o baje un poco más las persianas.

Las opciones de este tipo de servicios son infinitas y muy útiles. Seguros de vida, de hogar de bienes móviles, de robo en cajeros, de compras protegidas, salud, accidentes personales, entre otros, solo necesitamos elegir el que necesitemos o prefiramos.

Equipar nuestro hogar.

Contar con aberturas de buena calidad, alarmas y hasta cámaras, puede ser una excelente opción. Qué queremos adquirir y hasta donde vigilar nuestra casa, dependerá del límite que nosotros pongamos.

Siempre dejar nuestro celular lejos del alcance.

Tratar de llevar el celular en lugares que no sean fáciles de alcanzar, es un punto clave. Más si contamos con aparatos de alta gama. Un error muy común es dejarlo apoyado en mostradores o mesas en espacios públicos. Por más de que lo mantengamos a la vista, es muy fácil de robar, aún sin que nos demos cuenta.

Nunca otorgar nuestros datos personales.

Cuantas veces hemos escuchado hablar del “cuento del tío”. Si bien no es una modalidad nueva de engaño, en este contexto de paranoia, es muy fácil caer. Nunca debemos dar datos personales o contraseñas. Ninguna empresa, banco u organismo del Estado nos la pedirá.

Siempre dejar la cartera o mochila al alcance de nuestra vista.

Si estamos en un espacio con mucho tumulto de gente, es recomendable llevar nuestras pertenencias a la vista y resguardadas. Además, tratar de evitar cierres fáciles de abrir o carteras sin cerramientos.

Evitar aceptar comida o bebidas de desconocidos

Nunca, pero nunca debemos aceptar comida o bebidas de desconocidos en la calle, por más de que parezcan cerradas. Pueden ser una forma de despistarnos.

Cuidarse, sin dejar de vivir.

Dejemos de lado la paranoia

Claro que es indispensable tener todos los recaudos posibles y no tentar al destino. Y por supuesto que la lista de recomendaciones puede seguir y seguir infinitamente, pero nada es más peligroso que el miedo propio.

Disfrutemos de la belleza de las calles porteñas, de la paz de nuestra casa o hasta de los espacios de dispersión públicos, sin tener siempre en la mente lo que nos pueda llegar a pasar. Prevengamos y estemos cubiertos. Contratemos algún seguro que nos proteja ante determinadas situaciones, para poder descansar y disfrutar tranquilos.