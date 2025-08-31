Dormir bien se ha convertido en un desafío cotidiano. Según los CDC, millones de personas sufren insomnio o despertares nocturnos. Frente a este problema, una alternativa natural y efectiva está ganando protagonismo: los alimentos ricos en melatonina. Esta hormona, conocida como “la hormona del sueño”, regula el descanso y puede encontrarse en ciertos alimentos de consumo diario.
En esta nota te contamos cuáles son los 7 alimentos que más melatonina aportan y cómo pueden ayudarte a mejorar la calidad de tu sueño.
¿Qué es la melatonina y por qué es clave para dormir?
La melatonina es una sustancia que el cuerpo produce en el cerebro y que regula el ciclo circadiano. Su liberación aumenta durante la noche, generando somnolencia y preparando al organismo para descansar.
El problema: estrés, pantallas y malos hábitos reducen su producción natural. La buena noticia: ciertos alimentos aportan melatonina y ayudan a dormir mejor de manera natural.
Los 7 alimentos que más melatonina tienen
🥜 1. Pistachos
Son los campeones: contienen hasta 233.000 nanogramos por gramo, además de magnesio y vitamina B6.
🍒 2. Cerezas ácidas
Un vaso de jugo concentrado aporta 1,08 mg de melatonina y está comprobado que mejora la calidad del sueño.
🌰 3. Nueces
Con 3,6 nanogramos por gramo, ayudan a regular el ciclo de sueño y aportan antioxidantes.
🥛 4. Leche de vaca
La clásica taza antes de dormir funciona: contiene melatonina y triptófano, aminoácido clave para conciliar el sueño.
🍇 5. Uvas
Dependiendo de la variedad, tienen entre 0,28 y 3,9 nanogramos por gramo. La mayor concentración está en la piel.
🥝 6. Kiwi
Contiene melatonina y serotonina. Estudios muestran que comer dos kiwis antes de dormir mejora la duración del descanso.
🍄 7. Hongos
Los champiñones blancos aportan entre 4.300 y 6.400 nanogramos por gramo. Una fuente vegetal poderosa de melatonina.
Conclusión
No todo se resuelve con pastillas: a veces la clave está en la alimentación. Incorporar estos alimentos en tu dieta nocturna puede marcar la diferencia entre una noche de vueltas en la cama y un descanso profundo.
👉 ¿Vos ya probaste alguno de estos alimentos para dormir mejor?