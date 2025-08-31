jueves, septiembre 11, 2025
7 alimentos sorprendentes que te ayudan a dormir mejor (y seguro tenés en tu cocina)

sitiosargentina 31 agosto, 2025 Sitios Argentina, Salud Comentarios desactivados en 7 alimentos sorprendentes que te ayudan a dormir mejor (y seguro tenés en tu cocina)

Dormir bien se ha convertido en un desafío cotidiano. Según los CDC, millones de personas sufren insomnio o despertares nocturnos. Frente a este problema, una alternativa natural y efectiva está ganando protagonismo: los alimentos ricos en melatonina. Esta hormona, conocida como “la hormona del sueño”, regula el descanso y puede encontrarse en ciertos alimentos de consumo diario.

En esta nota te contamos cuáles son los 7 alimentos que más melatonina aportan y cómo pueden ayudarte a mejorar la calidad de tu sueño.

¿Qué es la melatonina y por qué es clave para dormir?

La melatonina es una sustancia que el cuerpo produce en el cerebro y que regula el ciclo circadiano. Su liberación aumenta durante la noche, generando somnolencia y preparando al organismo para descansar.

El problema: estrés, pantallas y malos hábitos reducen su producción natural. La buena noticia: ciertos alimentos aportan melatonina y ayudan a dormir mejor de manera natural.

Los 7 alimentos que más melatonina tienen

🥜 1. Pistachos

Son los campeones: contienen hasta 233.000 nanogramos por gramo, además de magnesio y vitamina B6.

🍒 2. Cerezas ácidas

Un vaso de jugo concentrado aporta 1,08 mg de melatonina y está comprobado que mejora la calidad del sueño.

🌰 3. Nueces

Con 3,6 nanogramos por gramo, ayudan a regular el ciclo de sueño y aportan antioxidantes.

🥛 4. Leche de vaca

La clásica taza antes de dormir funciona: contiene melatonina y triptófano, aminoácido clave para conciliar el sueño.

🍇 5. Uvas

Dependiendo de la variedad, tienen entre 0,28 y 3,9 nanogramos por gramo. La mayor concentración está en la piel.

🥝 6. Kiwi

Contiene melatonina y serotonina. Estudios muestran que comer dos kiwis antes de dormir mejora la duración del descanso.

🍄 7. Hongos

Los champiñones blancos aportan entre 4.300 y 6.400 nanogramos por gramo. Una fuente vegetal poderosa de melatonina.

Conclusión

No todo se resuelve con pastillas: a veces la clave está en la alimentación. Incorporar estos alimentos en tu dieta nocturna puede marcar la diferencia entre una noche de vueltas en la cama y un descanso profundo.

👉 ¿Vos ya probaste alguno de estos alimentos para dormir mejor?

