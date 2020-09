Alberto Fernández desalentó la marcha convocada por Grabois

Alberto Fernández : “Estamos en pandemia, no potenciemos el riesgo”

El presidente Alberto Fernández desalentó la movilización a la que convocó Juan Grabois para esta noche frente a la Quinta de Olivos, donde un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires reclama un aumento salarial pese al repudio de buena parte del sistema político.

“Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo”, publicó Fernández en su cuenta de Twitter.