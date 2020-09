Algunas cosas importantes que deberías saber antes de hacer trading en Forex

Forex es lo que representa el cambio de divisas y con este también se describe la compra o venta de una moneda a cambio de otra. También se debe tener en cuenta que es el mercado más valioso en el mundo porque tanto las personas, como las empresas y muchos de los países se asocian a él, y en teoría es un mercado en el cual no es difícil de entrar, si usted no cuenta con una gran cantidad de dinero. Este mercado aunque no lo parezca está muy presente en nuestro día a día incluso de las personas que no hacen trading, un ejemplo: cuando se planea un viaje y se requiere convertir sus dólares de los EE.UU. por euros o cualquier otra moneda de otro país, aunque no lo parezca, usted está interactuando en el mercado de divisas a nivel global.

En un momento cualquiera, la demanda de cierta moneda la impulsa ya sea hacia arriba o hacia abajo en cuanto al valor en relación con otras monedas. En este artículo encontrara y aprenderá sobre algunos conceptos básicos que tal vez usted no sabía sobre el mercado de divisas para que logre dar el primer paso y comenzar con el trading en Forex, además de conocer las ventajas que el mercado ofrece por medio de sus Brókers.

Una de las mejores maneras para optar y aprender de la mejor manera acerca de las divisas es ver cómo los valores se mueven en tiempo real y colocar algunas acciones falsas con una cuenta llamada una cuenta de comercio en papel (por lo que no hay riesgo financiero real que pueda haber para usted). Varias comisiones prometen cuentas de trading en papel apoyadas en aplicaciones de teléfono móvil o en línea que funcionan exactamente igual que las cuentas de trading en vivo desde una oficina o escritorio en casa, pero sin su propio dinero en riesgo. Hay gran variedad de simuladores en línea para practicar el trading de día y poder mejorar su estrategia de trading de divisas.

En primer lugar antes de entrar y realizar su primera acción, es vital y de gran importancia aprender acerca de los pares de divisas y lo que estas significan, aprender sobre el trading de Forex es comprometerse al hecho de conocer una pequeña cantidad de nueva terminología que traza el precio de los pares de divisas. Una vez que lo entienda y también el cómo calcular su buen provecho comercial, estará un paso más cerca de su primera acción en el mercado de Forex, comencemos:

En el trading de Forex, las divisas siempre se operan en pares (esto es algo que resalta mucho), cuando se cambian dólares estadounidenses por euros, hay dos monedas implicadas, debido a que el intercambio siempre revela el valor de una moneda en relación con la otra. El precio USD/EUR, este es un breve ejemplo, en el cual podemos ver que le permite saber cuántos euros (EUR) se necesitan para poder comprar un dólar estadounidense (USD).

Cada par de divisas tendrá un valor de mercado afiliado con él. El valor de este se refiere a la cantidad de la segunda moneda que se necesita para comprar una unidad de la primera moneda. Es decir, si el precio del par de divisas de EUR/USD es 1.3635, esto se refiere a que cuesta 1.3635 dólares estadounidenses comprar un euro.

El mercado en Forex utiliza determinados símbolos para designar los pares de divisas determinados. El euro está simbolizado por (EUR), el dólar estadounidense por (USD), por lo que el par euro/dólar estadounidense se muestra como EUR/USD. Otros símbolos de divisa en el mercado de Forex comúnmente utilizdos incluyen de igual manera el AUD (dólar australiano), GBP que es (libra esterlina), CHF (franco suizo), CAD (dólar canadiense), JPY (yen japonés) y NZD (dólar neozelandés).

Entender los anteriores puntos de vista mencionados en este artículo le ayudará a comprender lo que está sucediendo cuando se ve un par de divisas en cualquier caso subiendo o bajando de un gráfico. Si usted hace los debidos cálculos en cuanto a la diferencia en pips entre dos puntos de precio, eso a usted le permitirá poder ver el potencial de ganancias disponible de dichos movimientos.