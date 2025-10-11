ARCA cambió el SIPER: cómo puede afectar tu scoring crediticio y por qué 750 mil contribuyentes mejorarán su calificación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una modificación histórica en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), una herramienta que clasifica a cada contribuyente según su nivel de cumplimiento fiscal.

Se trata del primer cambio en casi una década y promete mejorar la calificación de más de 750 mil argentinos, aunque también podría impactar en el scoring crediticio de quienes mantengan un mal perfil ante el fisco.

Qué es el SIPER y cómo funciona

El SIPER evalúa el riesgo de incumplimiento de cada contribuyente y lo ubica en una de las cinco categorías:

Categoría Descripción A Riesgo muy bajo B Riesgo bajo C Riesgo medio o nuevas altas D Riesgo alto E Riesgo muy alto

Esta clasificación se utiliza para definir el acceso a beneficios fiscales, planes de pago, retenciones e incluso condiciones de crédito ante bancos.

Los tres pilares del cambio

ARCA explicó que esta “reingeniería” del SIPER se basa en tres ejes principales:

Puntuación de desvíos: ahora se redujo el impacto de ciertos incumplimientos menores. Plazos de análisis: se disminuye el peso de antecedentes antiguos, priorizando el comportamiento reciente. Asignación de categorías: se ajustó la combinación de factores para que la clasificación sea más justa y actualizada.

Con estos cambios, el 80% de los contribuyentes activos recibirá una mejor calificación fiscal y, según estimaciones oficiales, más de 750 mil personas se verán directamente beneficiadas.

Cómo impacta en empresas y pymes

El contador Marcelo D. Rodríguez, CEO de MR Consultores, explicó que el SIPER “le complicó la vida a las pymes” por la cantidad de declaraciones que deben presentar.

Según el especialista, una mala calificación puede generar:

Menores facilidades para acceder a planes de pago.

Mayores retenciones y percepciones en operaciones comerciales.

Dificultades para contratar con clientes o proveedores.

Sanciones automáticas por incumplimientos menores.

Con el nuevo esquema, se espera reducir estas penalizaciones y equilibrar la relación entre el fisco y los contribuyentes.

El vínculo con el scoring crediticio

Uno de los puntos más sensibles es el impacto financiero:

“El SIPER también puede incidir en la calificación crediticia de una persona o empresa, porque los bancos lo consideran al evaluar la solvencia de sus clientes”, advirtió Rodríguez.

Esto significa que un contribuyente con mejor calificación fiscal podría acceder más fácilmente a créditos, mientras que uno mal calificado podría enfrentar tasas más altas o rechazos bancarios.

Una nueva mirada: “el contribuyente es inocente”

La modificación del SIPER está alineada con el principio de inocencia fiscal que promueve el gobierno de Javier Milei.

ARCA busca cambiar la lógica del control tributario:

“El aportante es inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario”.

El objetivo es reducir la persecución impositiva y facilitar el cumplimiento voluntario, fortaleciendo la confianza entre el Estado y los contribuyentes.

Conclusión

La actualización del SIPER marca un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes argentinos.

Si bien beneficia a la mayoría, su impacto en el acceso al crédito y la reputación fiscal será clave para empresas y trabajadores independientes.

En un contexto donde la formalidad gana peso, mantener una buena categoría puede ser tan importante como cuidar tu historial bancario.