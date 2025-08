ARCA pone la lupa: qué pasa si recibís una transferencia grande y no la podés justificar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los montos a partir de los cuales comenzará a investigar las transferencias bancarias en Argentina desde julio de 2025. La medida, según detallaron desde el organismo, apunta a reforzar la lucha contra la evasión fiscal, el lavado de dinero y otros delitos financieros. Pero, ¿qué significa esto para los usuarios comunes? ¿Qué pasa si recibís una transferencia grande?

¿Desde qué monto te puede investigar ARCA?

Aunque no existe un único monto oficial para todos los casos, ARCA puede activar alertas automáticas si detecta movimientos que superen ciertos límites. Por ejemplo:

Transferencias que superen los $2.000.000 diarios , incluso si están fraccionadas.

$50 millones mensuales en personas físicas.

$30 millones mensuales en personas jurídicas.

$100 millones en plazos fijos.

$10 millones en extracciones o compras.

Estos valores son orientativos y pueden variar según el perfil impositivo de cada persona. Si el monto no se condice con tu nivel económico o actividad declarada, es probable que el sistema lo detecte.

¿Qué pasa si el banco retiene tu dinero?

Si el dinero proviene de una operación legítima (como la venta de un auto, un trabajo facturado o una propiedad), el banco puede pedirte que presentes documentación para liberar los fondos. En estos casos, basta con mostrar:

Facturas o recibos de pago.

Contratos de compraventa.

Comprobantes de sueldo.

Certificados emitidos por contadores.

Documentación de donaciones o herencias.

Si no tenés forma de justificar el dinero, ARCA podría retenerlo, iniciar una investigación e incluso informar a otros organismos como AFIP, UIF o el BCRA.

¿Y si fue un error de transferencia?

Este tipo de errores no son tan raros. Si recibís dinero que no te corresponde, lo mejor es devolverlo de inmediato y comunicarlo al banco. Usar ese dinero sabiendo que no es tuyo puede derivar en acciones legales por apropiación indebida.

¿Cómo evitar problemas con ARCA?

Mantené tu facturación y papeles al día.

Declará correctamente tus ingresos.

Evitá transferencias grandes sin respaldo documental.

Consultá con tu contador si tenés dudas.

Conclusión:

El nuevo sistema de control no busca castigar a quienes hacen operaciones legítimas, sino detectar movimientos sospechosos que no puedan justificarse. Si actuás con transparencia y tenés tu documentación en orden, no deberías tener problemas.