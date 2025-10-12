ARCA vigila transferencias bancarias: desde qué monto controla tus movimientos en octubre 2025

on el aumento de transferencias bancarias y movimientos en billeteras virtuales, ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) actualizó los montos a partir de los cuales comienza a monitorear las operaciones financieras en Argentina.

La medida, que entró en vigencia en junio de 2025, busca garantizar la trazabilidad del dinero y prevenir maniobras sospechosas, pero también genera preocupación entre usuarios y empresas por el posible impacto en el control fiscal y crediticio.

📊 Nuevos límites que controla ARCA en octubre de 2025

ARCA ajustó los umbrales semestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. A continuación, los montos actualizados que pueden activar revisiones automáticas:

Tipo de operación Personas físicas Personas jurídicas Transferencias o acreditaciones bancarias $50.000.000 $30.000.000 Extracciones en efectivo $10.000.000 $10.000.000 Saldos bancarios al cierre del mes $50.000.000 $30.000.000 Plazos fijos $100.000.000 $30.000.000 Transferencias en billeteras virtuales $50.000.000 $30.000.000 Tenencias en sociedades de bolsa $100.000.000 $30.000.000 Compras como consumidor final $10.000.000 $10.000.000 Pagos recibidos o efectuados $50.000.000 $30.000.000

🔎 Antes de esta actualización, el límite para personas físicas era de apenas $2.000.000, lo que significa que el nuevo esquema multiplica por 25 el umbral de control.

🧾 Qué documentación puede pedir ARCA

Si una transferencia supera los límites, el banco o la billetera puede solicitar documentación que justifique el origen de los fondos. Hasta que se entregue, los fondos pueden quedar retenidos temporalmente.

Los documentos más comunes que se requieren son:

Contratos de compraventa o comprobantes de pago.

Facturas emitidas o recibos de sueldo.

Constancia de monotributo o inscripción en AFIP.

Certificados de origen de fondos firmados por un contador público.

👉 Tener toda esta documentación lista puede evitar demoras y bloqueos preventivos.

🏦 Qué hacer si el banco congela una transferencia

Si tu banco bloquea o demora una operación, los especialistas recomiendan:

Responder rápidamente al pedido de documentación. Avisar previamente al banco si vas a recibir una suma importante. No dividir transferencias grandes en partes más pequeñas: eso genera más alertas.

El consejo clave es mantener la trazabilidad: cuanto más clara sea la procedencia del dinero, menos riesgos de investigación.

💰 Impuestos aplicables a las transferencias

Aunque las transferencias no generan un impuesto específico, sí están alcanzadas por tributos indirectos, entre ellos:

Impuesto a los Ingresos Brutos: retención promedio del 2,5%.

Impuesto al Cheque: 0,6% por cada débito y crédito bancario.

El responsable de pagar estos impuestos suele ser el beneficiario del dinero, y las entidades informan las operaciones de manera automática a ARCA.

⚠️ Qué pasa si no se puede justificar el dinero

Si el origen de los fondos no se acredita correctamente, ARCA puede aplicar sanciones, bloquear temporalmente la cuenta o incluso derivar el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero.

Por eso, mantener las declaraciones fiscales en orden y facturar cada operación importante es fundamental para evitar conflictos legales.

🧠 Conclusión

El nuevo esquema de control de ARCA no busca penalizar el movimiento de dinero legítimo, sino dar mayor transparencia al sistema financiero.

Sin embargo, con límites tan altos y un monitoreo más automatizado, la clave está en mantener la documentación actualizada y evitar operaciones sin respaldo.

En tiempos de digitalización total, la trazabilidad es la nueva forma de confianza financiera.