on el aumento de transferencias bancarias y movimientos en billeteras virtuales, ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) actualizó los montos a partir de los cuales comienza a monitorear las operaciones financieras en Argentina.
La medida, que entró en vigencia en junio de 2025, busca garantizar la trazabilidad del dinero y prevenir maniobras sospechosas, pero también genera preocupación entre usuarios y empresas por el posible impacto en el control fiscal y crediticio.
📊 Nuevos límites que controla ARCA en octubre de 2025
ARCA ajustó los umbrales semestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. A continuación, los montos actualizados que pueden activar revisiones automáticas:
|Tipo de operación
|Personas físicas
|Personas jurídicas
|Transferencias o acreditaciones bancarias
|$50.000.000
|$30.000.000
|Extracciones en efectivo
|$10.000.000
|$10.000.000
|Saldos bancarios al cierre del mes
|$50.000.000
|$30.000.000
|Plazos fijos
|$100.000.000
|$30.000.000
|Transferencias en billeteras virtuales
|$50.000.000
|$30.000.000
|Tenencias en sociedades de bolsa
|$100.000.000
|$30.000.000
|Compras como consumidor final
|$10.000.000
|$10.000.000
|Pagos recibidos o efectuados
|$50.000.000
|$30.000.000
🔎 Antes de esta actualización, el límite para personas físicas era de apenas $2.000.000, lo que significa que el nuevo esquema multiplica por 25 el umbral de control.
🧾 Qué documentación puede pedir ARCA
Si una transferencia supera los límites, el banco o la billetera puede solicitar documentación que justifique el origen de los fondos. Hasta que se entregue, los fondos pueden quedar retenidos temporalmente.
Los documentos más comunes que se requieren son:
-
Contratos de compraventa o comprobantes de pago.
-
Facturas emitidas o recibos de sueldo.
-
Constancia de monotributo o inscripción en AFIP.
-
Certificados de origen de fondos firmados por un contador público.
👉 Tener toda esta documentación lista puede evitar demoras y bloqueos preventivos.
🏦 Qué hacer si el banco congela una transferencia
Si tu banco bloquea o demora una operación, los especialistas recomiendan:
-
Responder rápidamente al pedido de documentación.
-
Avisar previamente al banco si vas a recibir una suma importante.
-
No dividir transferencias grandes en partes más pequeñas: eso genera más alertas.
El consejo clave es mantener la trazabilidad: cuanto más clara sea la procedencia del dinero, menos riesgos de investigación.
💰 Impuestos aplicables a las transferencias
Aunque las transferencias no generan un impuesto específico, sí están alcanzadas por tributos indirectos, entre ellos:
-
Impuesto a los Ingresos Brutos: retención promedio del 2,5%.
-
Impuesto al Cheque: 0,6% por cada débito y crédito bancario.
El responsable de pagar estos impuestos suele ser el beneficiario del dinero, y las entidades informan las operaciones de manera automática a ARCA.
⚠️ Qué pasa si no se puede justificar el dinero
Si el origen de los fondos no se acredita correctamente, ARCA puede aplicar sanciones, bloquear temporalmente la cuenta o incluso derivar el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero.
Por eso, mantener las declaraciones fiscales en orden y facturar cada operación importante es fundamental para evitar conflictos legales.
🧠 Conclusión
El nuevo esquema de control de ARCA no busca penalizar el movimiento de dinero legítimo, sino dar mayor transparencia al sistema financiero.
Sin embargo, con límites tan altos y un monitoreo más automatizado, la clave está en mantener la documentación actualizada y evitar operaciones sin respaldo.
En tiempos de digitalización total, la trazabilidad es la nueva forma de confianza financiera.