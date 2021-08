Si está en la industria del transporte, hay muchas maneras de optimizar las rutas de reparto. No importa si opera una sola estación de distribución o miles de ellas. Ser capaz de ahorrar tiempo y dinero con rutas eficientes, es la clave para hacer crecer su negocio. Este artículo le ayudará a comprender algunas de las formas comunes de optimizar las rutas de reparto de forma eficaz y duradera, además, compartiremos todos los beneficios de optimizar las rutas de reparto.

Antes de continuar, es necesario recordar que las rutas de reparto deben analizarse cuidadosamente antes de tomar cualquier acción, ya que estas están o pueden estar sujetas a diversas situaciones que variarán según día, la hora, el tipo de carga, etc.

Por ejemplo, si se usa una ruta determinada que frecuentemente no presenta mucho tráfico, puede que no valga la pena el gasto adicional. Por el contrario, si se usa una ruta con alto tráfico y que las entregas no estén generando mucho dinero, es probable que sí necesite mejorarla. En fin, hay muchas variables a considerar, entre ellas: el volumen de tráfico, el tipo de productos que se entregan, la hora del día, el clima y muchos otros factores. Continua leyendo para saber más sobre este tema y lograr ser más eficiente en su negocio.

¿Qué factores debo priorizar?

El tráfico es un factor obvio. Lo ideal de optimizar rutas de reparto es lograr que el producto llegue al tiempo justo a la puerta del cliente, y que también le permitirá ahorrar tiempo y en una ocasión perfecta, un poco de combustible. Sin embargo, pueden presentarse incluso situaciones donde tengas que elegir entre el tiempo y el combustible, es decir, entre una ruta corta pero con mucho tráfico, o una más larga pero que asegurará que el vehículo no estará detenido horas y horas en la vía.

El clima también es un factor importante a tener en cuenta. Diferentes climas requieren diferentes rutas dependiendo de la época del año. En momentos de lluvia o nieve, por ejemplo, el clima puede llegar a ser un verdadero desafío y una causa principal de retraso. Para ello, la mayoría de los sistemas inteligentes de optimización de rutas de reparto, toman en cuenta la mayor cantidad de variables posibles y primordiales en tiempo real, para que este tipo de fenómenos afecte en la menor manera en la eficiencia de las entregas.

El tamaño de una ruta de distribución también afectará la eficiencia general. Una ruta larga puede tener que hacer muchas paradas obligatorias en los peajes, sin contar la cantidad de veces que el vehículo deba detenerse para recargar combustible. Detenerse en cada parada no solo es costoso, sino que también desperdiciará combustible. Una ruta optimizada minimiza este efecto.

No se trata solo de rutas

Si bien suena un poco lógico pensar en que si se aumenta la cantidad de vehículos de reparto, también se pueden aumentar las ganancias, y aunque esto en la práctica es totalmente cierto, también es importante no solo pensar en que a mayor cantidad de activos, mayor producción, o que el trabajo ya está hecho con una ruta optimizada, sino también en el mantenimiento de los vehículos. Una avería o un vehículo descompuesto traerá gastos y mala reputación. Así que asegúrese de incluir estos aspectos dentro de sus planes de optimización.

Cuando se ha optimizado una nueva ruta de entrega, puede que no sea adecuada para cada tipo de negocio. Si tiene un servicio de distribución a nivel nacional, por ejemplo, es posible que no sea rentable implementar una nueva ruta a través de una ciudad muy traficada. Más bien, querrá averiguar si aún puede obtener ganancias a través de una ruta más local. Póngase en contacto con un experto en logística hoy para descubrir cómo puede mejorar la rentabilidad de su compañía al expandir sus operaciones a otras partes del país.

Las rutas optimizadas también tienen otros beneficios para sus clientes.

Por ejemplo, al ahorrar tiempo, está aumentando la probabilidad de que los clientes regresen para comprar sus productos, lo que es especialmente importante si ofrece un producto de alta calidad. Las empresas que no mantienen una sólida cadena de suministro tienden a perder a los clientes potenciales frente a los competidores que sí lo hacen.

La optimización de rutas no siempre es el remedio para todo, porque, por ejemplo, si actualmente su empresa solo se dedica a recoger paquetes en ciertos momentos o en ciertas áreas, puede ser necesario cambiar los métodos de distribución para que el proceso sea más eficiente y no invertir en una optimización de la ruta de reparto. Un experto en logística puede ayudarlo a encontrar rutas más eficientes calculando los tiempos de recogida óptimos y otros factores

Como consejo final, es importante recalcar que todas las empresas de distribución están en constante competencia. Esto hace que sea imperativo para ellos permanecer eficientes. Optimizando sus operaciones para que pueda evitar perder recursos es la mejor manera de seguir siendo competitivo. ¡Optimícese ya!.