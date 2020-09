Causa peajes: anulan procesamientos contra Guillermo Dietrich, Dujovne y otros funcionarios macristas

La Sala II de la Cámara Federal porteña, anuló los procesamientos que días antes de dejar su despacho, firmó el ex juez Rodolfo Canicoba Corral, contra los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron que no se les permitió una justa defensa, ya que no pudieron acceder a la documentación y pruebas que se utilizaron para acusarlos. En el expediente se los había procesado por supuesta “administración fraudulenta” en la renegociación de la concesión de peajes.

Los ex funcionarios macristas habían sido procesados por el ex juez Canicoba Corral justo antes de jubilarse. El magistrado había considerado que habían sido responsables de haber beneficiado a Autopistas del Sol (AUSOL) y al grupo Concesionario Oeste S.A. -del cual participaban empresas del grupo Macri- con la prolongación de las concesiones en Acceso Norte y Acceso Oeste, sin licitación, hasta el 2030, en un acto que incluyó el reconocimiento de supuestas deudas por atrasos tarifarios por 499 millones de dólares y 247 millones de dólares respectivamente.

La denuncia se formuló cuando la empresa Abertis inició dos reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI) en los que reclamaba fondos millonarios y en dólares “por supuestos atrasos tarifarios por los que debía responder el Estado argentino”.