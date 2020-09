Chiche Duhalde abandonó de la Mesa contra el Hambre y calificó “un fiasco”

La ex senadora Hilda “Chiche” Duhalde señaló que decidió no participar más de la Mesa contra el Hambre convocada por el gobierno nacional y aseguró que “no tiene sentido” estar reunida con gente que “va a poner la cara solo porque son conocidos”.

“Propuse que fuese una mesa más chica, solamente con gente con experiencia de cómo se aborda el tema del hambre, porque si no, seguimos reuniéndonos ‘para la gilada’, y a mi no me interesa eso” , aseguró la ex Primera Dama en una entrevista con el programa Sobremesa, de FM Milenium.

En ese sentido, dijo que se entusiasmó con la convocatoria del Ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, y reconoció que le pareció “lógico” que en la primera primera reunión hubiera figuras de alto impacto mediático como Marcelo Tinelli.