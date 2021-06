Tu vida entera cambiará si dejas de enfocarte en lo que temes y lo que no quieres, y empiezas a enfocarte en lo que sí quieres. Tu vida entera cambiará si aprendes cómo aplicar la ley de la atracción.

La ley de atracción enuncia que todos tus pensamientos y acciones vuelven a ti. Por lo tanto debes ocuparte de actuar y pensar positivamente.

Mirá los pasos para utilizarla a tu favor:



1- Tú llegas a ser aquello en lo que más piensas, pero también atraes aquello en lo que más piensas.

NO pienses en lo que no quieres, ni divagues acerca de las cosas que han sucedido en el pasado, porque si solamente piensas en todas las cosas malas que te han sucedido, o en las cosas malas que piensas que te van a suceder, entonces solamente conseguirás más de esas cosas malas que no quieres que sucedan.No es aceptable pensar cosas como “No quiero que esto suceda…” o “Esto NO sucederá” o “Esto está pasando ahora, pero no va a suceder nunca más…”. Al decir estas cosas no alejarás las malas circunstancias o impedirás que sucedan. En todo caso, lo que realmente haces es atraer estas circunstancias a tu vida.

La ley de la atracción determina lo que piensas, no que no quieres que suceda. El simple hecho de pensarlo hace que la ley de atracción te lo dé.

2- Tus sentimientos causan tus pensamientos.

Esta es la parte más difícil de entender para la mayoría de gente. Es increíblemente difícil aprender cómo usarlo, pero no es imposible y vale la pena. Justo como se acaba de mencionar, este paso es el más difícil de aprender para la gente, pero también es la parte más importante. Aplicar la ley de la atracción a tu vida no tendrá éxito si no sabes cómo transformar tus sentimientos negativos en sentimientos positivos.

Si sientes emociones buenas como felicidad, amor, excitación, gratitud, pasión, alegría, esperanza y satisfacción, entonces tus pensamientos serán positivos y te sucederán cosas positivas. Pero si sientes emociones malas como la furia, el miedo, el resentimiento, la depresión, el odio, la venganza y la culpa, entonces tus pensamientos serán negativos y te sucederán también cosas negativas.

Si sientes esas emociones buenas y positivas y algo negativo te sucede, entonces serás capaz de controlar tus emociones y no dejar que esa situación negativa que ha sucedido las afecte. Nadie te puede dar la respuesta de cómo puedes controlar tus emociones y mantenerlas positivas. Tienes que aprender a hacerlo por ti mismo, porque será diferente para cada uno.

Por ejemplo: en la mañana, si empiezas teniendo un buen día y siempre que no permitas que NADA cambie ese sentimiento o humor, entonces continuarás atrayendo más situaciones, circunstancias y gente que preserven ese sentimiento feliz. Lo mismo sucede si te despiertas de mal humor. Si empiezas teniendo un mal día y no alteras tu humor, entonces solo atraerás más situaciones, circunstancias y personas malas e infelices.

La forma en que sientes lo es todo. Es la clave para aplicar a ley de la atracción. Si lo que deseas es estar saludable, debes sentir que YA estás saludable; no desear estar saludable o esperar algún día estar saludable, sino realmente sentir como si YA estuvieras saludable, incluso si no lo estás.