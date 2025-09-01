Cómo comprar electrodomésticos directo de Tierra del Fuego con hasta 40% de descuento

El Gobierno nacional acaba de implementar un régimen que puede cambiar el bolsillo de miles de argentinos: ahora es posible comprar electrodomésticos y tecnología fabricados en Tierra del Fuego con descuentos de hasta el 40% gracias a un esquema que elimina el IVA y otros impuestos. La medida, publicada por ARCA en la Resolución 5727/2025, permite acceder a celulares, notebooks, televisores y más, directamente desde los portales de las empresas, con envío a domicilio.

¿En qué consiste el nuevo régimen?

Hasta ahora, los productos fabricados en Tierra del Fuego tenían una carga impositiva del 9,5%. Con la nueva normativa, ese recargo se eliminó completamente para quienes compren bajo el Régimen de Envíos Simplificados.

Los artículos estarán claramente identificados en los sitios web de las empresas.

Se podrá ver el precio normal y el precio con beneficio .

El comprador recibirá el producto en su domicilio, sin trámites extra.

Límites y condiciones de compra

El régimen tiene restricciones para evitar el uso comercial de los beneficios:

Máximo 3 unidades del mismo tipo por año .

Tope anual de USD 3.000 por persona .

Los productos deben destinarse únicamente a uso personal.

👉 Todas las transacciones serán monitoreadas por ARCA para garantizar el cumplimiento.

Qué productos se pueden comprar

El beneficio aplica a tecnología y electrodomésticos fabricados en Tierra del Fuego, entre ellos:

Celulares

Notebooks y tablets

Televisores

Electrodomésticos de línea blanca (heladeras, lavarropas, cocinas, microondas, etc.)

Dónde comprar con descuento

Por ahora, las empresas que ya ofrecen productos con este régimen son:

BGH – a través de su tienda online.

Electronic System – con catálogo completo.

CourierTDF – plataforma de compras simplificadas.

👉 En el caso de Newsan, la compañía informó que todavía no implementó la normativa, aunque sus portales ya muestran precios con y sin impuestos.

¿Por qué se lanzó esta medida?

El Gobierno busca fortalecer la producción fueguina frente a la competencia de importados, ofrecer precios más accesibles a los consumidores y estimular el mercado tecnológico local. Con este esquema, se espera que más argentinos opten por productos nacionales a precios competitivos.

Conclusión

Comprar electrodomésticos directo desde Tierra del Fuego ahora es más simple y, sobre todo, más barato. El beneficio puede representar hasta un 40% de ahorro real, siempre que se respeten los límites de compra y se use exclusivamente para consumo personal.

👉 ¿Ya pensaste qué electrodoméstico te conviene aprovechar con este descuento?