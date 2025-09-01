El Gobierno nacional acaba de implementar un régimen que puede cambiar el bolsillo de miles de argentinos: ahora es posible comprar electrodomésticos y tecnología fabricados en Tierra del Fuego con descuentos de hasta el 40% gracias a un esquema que elimina el IVA y otros impuestos. La medida, publicada por ARCA en la Resolución 5727/2025, permite acceder a celulares, notebooks, televisores y más, directamente desde los portales de las empresas, con envío a domicilio.
¿En qué consiste el nuevo régimen?
Hasta ahora, los productos fabricados en Tierra del Fuego tenían una carga impositiva del 9,5%. Con la nueva normativa, ese recargo se eliminó completamente para quienes compren bajo el Régimen de Envíos Simplificados.
-
Los artículos estarán claramente identificados en los sitios web de las empresas.
-
Se podrá ver el precio normal y el precio con beneficio.
-
El comprador recibirá el producto en su domicilio, sin trámites extra.
Límites y condiciones de compra
El régimen tiene restricciones para evitar el uso comercial de los beneficios:
-
Máximo 3 unidades del mismo tipo por año.
-
Tope anual de USD 3.000 por persona.
-
Los productos deben destinarse únicamente a uso personal.
👉 Todas las transacciones serán monitoreadas por ARCA para garantizar el cumplimiento.
Qué productos se pueden comprar
El beneficio aplica a tecnología y electrodomésticos fabricados en Tierra del Fuego, entre ellos:
-
Celulares
-
Notebooks y tablets
-
Televisores
-
Electrodomésticos de línea blanca (heladeras, lavarropas, cocinas, microondas, etc.)
Dónde comprar con descuento
Por ahora, las empresas que ya ofrecen productos con este régimen son:
-
BGH – a través de su tienda online.
-
Electronic System – con catálogo completo.
-
CourierTDF – plataforma de compras simplificadas.
👉 En el caso de Newsan, la compañía informó que todavía no implementó la normativa, aunque sus portales ya muestran precios con y sin impuestos.
¿Por qué se lanzó esta medida?
El Gobierno busca fortalecer la producción fueguina frente a la competencia de importados, ofrecer precios más accesibles a los consumidores y estimular el mercado tecnológico local. Con este esquema, se espera que más argentinos opten por productos nacionales a precios competitivos.
Conclusión
Comprar electrodomésticos directo desde Tierra del Fuego ahora es más simple y, sobre todo, más barato. El beneficio puede representar hasta un 40% de ahorro real, siempre que se respeten los límites de compra y se use exclusivamente para consumo personal.
👉 ¿Ya pensaste qué electrodoméstico te conviene aprovechar con este descuento?