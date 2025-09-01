¿Te imaginás la suavidad de un panqueque con el sabor inconfundible del chipá? 😍 Esa fusión existe y es más fácil de hacer de lo que pensás. Los panqueques de chipá son ideales para una merienda distinta, rápida de preparar y perfecta para acompañar con mate, café o té en un día de lluvia o en cualquier tarde en la que quieras sorprender.
Ingredientes necesarios
Para 4 a 6 panqueques de chipá vas a necesitar:
-
½ taza de fécula de mandioca
-
1 cucharada de leche en polvo
-
1 cucharada de polvo de hornear
-
1 huevo
-
1 cucharadita de aceite
-
½ taza de queso en hebras (tipo mozzarella o pategrás)
👉 Tip extra: sumale una feta de queso en el medio de cada panqueque para intensificar el sabor.
Paso a paso de la preparación
-
En un bowl mezclá todos los ingredientes hasta lograr una masa homogénea.
-
Calentá una sartén antiadherente a fuego medio. Si querés que salgan todos iguales, podés usar un aro metálico como molde.
-
Verté un poco de la mezcla en la sartén y cociná hasta que la base esté dorada y se deslice con facilidad.
-
Dalo vuelta y cociná el otro lado.
-
Serví de inmediato, con el queso aún fundido y el exterior crocante.
Resultado final
Los panqueques de chipá combinan un interior suave y esponjoso con un exterior dorado y crocante, además del toque salado del queso que los hace irresistibles. Una receta práctica, rápida (¡listos en menos de 10 minutos!) y perfecta para disfrutar en familia.