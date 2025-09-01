Cómo preparar panqueques de chipá: la receta casera que combina lo mejor de dos mundos

¿Te imaginás la suavidad de un panqueque con el sabor inconfundible del chipá? 😍 Esa fusión existe y es más fácil de hacer de lo que pensás. Los panqueques de chipá son ideales para una merienda distinta, rápida de preparar y perfecta para acompañar con mate, café o té en un día de lluvia o en cualquier tarde en la que quieras sorprender.

Ingredientes necesarios

Para 4 a 6 panqueques de chipá vas a necesitar:

½ taza de fécula de mandioca

1 cucharada de leche en polvo

1 cucharada de polvo de hornear

1 huevo

1 cucharadita de aceite

½ taza de queso en hebras (tipo mozzarella o pategrás)

👉 Tip extra: sumale una feta de queso en el medio de cada panqueque para intensificar el sabor.

Paso a paso de la preparación

En un bowl mezclá todos los ingredientes hasta lograr una masa homogénea. Calentá una sartén antiadherente a fuego medio. Si querés que salgan todos iguales, podés usar un aro metálico como molde. Verté un poco de la mezcla en la sartén y cociná hasta que la base esté dorada y se deslice con facilidad. Dalo vuelta y cociná el otro lado. Serví de inmediato, con el queso aún fundido y el exterior crocante.

Resultado final

Los panqueques de chipá combinan un interior suave y esponjoso con un exterior dorado y crocante, además del toque salado del queso que los hace irresistibles. Una receta práctica, rápida (¡listos en menos de 10 minutos!) y perfecta para disfrutar en familia.