Conseguir una piel clara: La guía definitiva

Si al verte al espejo notas manchas del sol, tienes problemas de pigmentación o simplemente quieres que tu piel se vea más clara, te traemos esta guía de consejos simples y eficaces para ayudarte.

1.- Consume Vitamina C.

La vitamina C no aclarará tu piel como tal, pero puede eliminar manchas. Muchas personas que buscan cómo aclarar la piel, en realidad quieren eliminar sus manchas, así que empezamos por ella. La vitamina C, se encuentra presente en muchos alimentos, tales como las naranja, almendras, brócoli y pimientos. Inclúyelos en tu dieta diaria.

Además, puedes obtener los beneficios de la vitamina de manera tópica. Existen productos de cosmética que pueden ayudarte a quitar las manchas con alto contenido de vitamina C que ayudan a producir colágeno, al poseer gran cantidad de antioxidantes que conservan la piel y la nutren.

2.- No te olvides del limón.

Muchas personas han adoptado el hábito de tomar agua con limón a la mañana. Un vaso de agua tibia con medio limón aportara beneficios no solo a tu sistema digestivo sino también a tu piel. También podes utilizarlo en alguna mascarilla. El limón aporta vitamina C y ácido cítrico, fundamentales para la renovación celular.

3.- Realiza una rutina de limpieza.

No olvides limpiar tu rostro y cuello al menos dos veces al día. Limpia e hidrata tu piel al levantarte y antes de ir a dormir con productos específicos para tu tipo de piel… graso, mixto, seco, normal o sensible.

Una vez a la semana realízate una exfoliación suave para eliminar las impurezas de tu cutis. Echa un vistazo a los productos de Nu Skin Enterprises donde tienes a tu disposición cremas, tónicos y muchos otros productos de calidad. Sera más que suficiente para que empieces a notar los cambios.

4.- Bebe agua.

Se aconseja beber al menos 2 litros de agua al día. Suplante las bebidas alcohólicas, gaseosas y energéticas por jugos naturales, zumos y tés. El agua te ayudara a eliminar las toxinas que tu cuerpo no necesita. Al mantenerte hidratado logras una piel más saludable y joven.

5.- Utiliza protector solar.

Incluso cuando esta nublado, no salgas a la calle sin protector solar. Muchas cremas hidratantes hoy en día vienen con el complemento de brindar protección contra los rayos de sol. Evita exponerte a él en el horario del mediodía y no olvides utilizar un factor más alto en tu rostro del que utilizas en el resto del cuerpo. La piel de tu cutis es más sensible y tiene mayor probabilidad de mancharse.

Que opinas ?