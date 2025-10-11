¿Conviene comprar ahora los pasajes de avión o esperar después de las elecciones?

Mientras muchos argentinos ya planean sus vacaciones, una pregunta domina los grupos de WhatsApp y los motores de búsqueda:

👉 ¿Conviene comprar los pasajes ahora o esperar a ver qué pasa después de las elecciones de octubre?

💵 La incertidumbre electoral y el dólar

Los economistas coinciden: comprar ahora es la mejor opción.

“Conviene hacerlo en dólares y al tipo de cambio oficial, porque después de las elecciones habrá algún tipo de modificación en el régimen cambiario”, explicó la analista Carolina Berardi.

La expectativa de una devaluación post-electoral es generalizada. En ese escenario, congelar hoy el precio del viaje equivale a protegerse de una futura suba del dólar.

🧳 Vuelos dentro del país: cuotas que podrían desaparecer

Para los viajes nacionales, la recomendación es la misma.

Actualmente, las aerolíneas y agencias ofrecen cuotas fijas y promociones bancarias, pero ese esquema podría revisarse en los próximos meses.

“Conviene aprovechar ahora las cuotas, porque después de octubre las tarifas se van a recalcular”, explicó el operador turístico Juan Louge.

🌎 Viajes al exterior: los destinos más elegidos

Pese a la recesión, los argentinos siguen viajando.

Los destinos más buscados son:

Brasil , más barato por su devaluación.

Uruguay , elegido por su estabilidad.

Chile , que volvió a ser competitivo.

Estados Unidos y España, preferidos por quienes buscan vuelos de larga distancia.

Incluso algunas agencias ya ofrecen tres cuotas en dólares, una novedad que busca mantener el interés antes de una posible suba del tipo de cambio.

📆 Anticiparse o esperar: el dilema

La economista Florencia Fiorentin fue tajante:

“Siempre conviene sacar los pasajes con la mayor anticipación posible. Esperar puede ser mucho más caro.”

La razón es simple: si el dólar sube y se ajustan las tarifas aéreas, el mismo vuelo podría costar entre un 30% y 50% más después de octubre.

🎯 Promociones de último momento: una apuesta arriesgada

Algunas aerolíneas lanzan ofertas agresivas para completar vuelos, pero son casos excepcionales.

Los precios bajos aparecen en fechas o horarios poco convenientes y, en temporada alta, la disponibilidad es casi nula.

Por eso, aunque esperar puede parecer tentador, la probabilidad de pagar más o no conseguir lugar es mucho mayor.

✈️ Conclusión

El verano argentino se juega en octubre.

En un país donde la economía gira al ritmo del dólar, comprar pasajes hoy puede ser la diferencia entre viajar o quedarse en casa.