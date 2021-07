Créditos de Casa Propia y Procrear 2 abren la inscripción: cómo anotarse

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi, inició una nueva ronda de inscripciones para la adjudicación durante julio de 54.175 créditos personales e hipotecarios para la construcción, refacción o compra de viviendas. Se realizan a través de los programas Casa Propia y Procrear II.

La inscripción para los nuevos préstamos se inició con las líneas Casa Propia, que para este mes se sortearán 25.000 créditos para refacciones o terminaciones.



Esta modalidad permite obtener entre $100.000 y $240.000 a pagar en 36 meses, con tasa HoGAr, que ajusta el capital según la evolución de los salarios.



Son préstamos para que los interesados con casa propia puedan solucionar problemas de condensación, filtración de agua y aire en cubierta y muros, terminar paredes de interior, revestimientos, aislar techos, reemplazar aberturas, recambio de artefactos de iluminación y cableados, colocar pisos, entre otras reformas.

También se habilitaron las inscripciones por el mismo plan para sortear 21.113 créditos a tasa cero para construcción de viviendas, indicó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi.

Estas líneas otorgan hasta $4 millones a 30 años y con capital ajustable por tasa HogAr para la construir unidades nuevas de hasta 60 metros cuadrados que se asienten en lote propio.

Además, en los próximos días se habilitarán 6890 créditos para la construcción en lotes con servicios generados a través del Plan Nacional de Suelo Urbano en 60 localidades del país, así como se llamará a la inscripción para adjudicar 1172 viviendas en distintos desarrollos urbanísticos del Procrear II.

Si bien desde la cartera de vivienda no se confirmó la fecha de realización de los sorteos, estimaron que se dará en el transcurso del mes, según el interés que despierte la convocatoria.





Procrear II: cuáles son los requisitos

Según lo estipulado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para registrarse es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años;

No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción;

Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente;

Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país;

Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción;

Acreditar el estado civil declarado, excepto el estado civil soltero.

Además, presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder;

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 2 SMVyM y 8 SMVyM;

Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada;

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

Los participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente; El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos como matrimonio, unión convivencial, o unión de hecho.

Es importante tener en cuenta que todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.

Requisitos para las líneas de refacción de Casa Propia

Los interesados en acceder a los créditos para la refacción o construcción de vivienda, deben cumplir las siguientes condiciones previas a la inscripción:

Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $25.000 y $175.000.

Tener entre 18 y 68 años al momento de la inscripción.

Ser propietario o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo.

No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

No encontrarse inhibido/a.

Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

Los participantes podrán incluir solo un/a cotitular, al que deberán estar unidos/as por alguno de los siguientes vínculos:

Matrimonio, en este caso, el/la cónyuge será considerado/a cotitular automáticamente.

Unión convivencial.

Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

Requisitos para la línea de Construcción Casa Propia

En tanto, aquellos que buscan acceder a los créditos a tasa cero para la construcción, deben reunir las siguientes condiciones:

Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $53.500 y $175.000.

Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

No encontrarse inhibido/a.

Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos).

El terreno deberá estar escriturado antes del 31/3/2021, salvo que el terreno provenga de un organismo público.

Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres). La construcción deberá destinada a la Construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.

Cómo inscribirse en los créditos Casa Propia

Desde este lunes, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat habilitó en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear los formularios de inscripción para las líneas de refacción y mejoramiento del programa Casa Propia. /Ámbito