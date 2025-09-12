Cuánto costará alquilar en Mar del Plata este verano 2025: precios, tips y alertas

El verano en Mar del Plata ya empieza a palpitarse y los operadores inmobiliarios difundieron las primeras referencias de precios de alquileres para la temporada. Con una recomendación de aumentos que no superen el 25% respecto al verano pasado, los valores buscan ser competitivos frente a destinos como Brasil, que atrae con precios tentadores gracias al tipo de cambio.

Valores de referencia para enero 2025

Según el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, los precios orientativos por una semana de alquiler en enero serían:

Monoambiente: desde $300.000

Dos ambientes: desde $470.000

Tres ambientes (apto 5-6 personas): desde $690.000

Chalet pequeño: desde $940.000

👉 La ciudad cuenta con una oferta estimada en 350.000 camas fuera de la hotelería, lo que amplía las opciones y la competencia en precios.

¿Por qué solo un 25% de aumento?

El ajuste sugerido representa la mitad del Índice de Contratos de Locación (ICL) de los últimos 12 meses (50,26%). Además, está apenas por debajo del 26% acumulado en lo que va del año.

“Queremos que nos elijan. Si nos manejamos con prudencia, podemos estar en valores iguales o incluso más bajos que países vecinos”, sostuvo Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros.

Diferencias con otros destinos

Mar del Plata y zona cercana: precios pactados en pesos.

Cariló, Mar de las Pampas y Costa Esmeralda: operaciones en dólares, con sugerencias de repetir valores del verano pasado o aplicar ajustes mínimos.

Recomendaciones para turistas

El Colegio de Martilleros insiste en:

Publicar y pactar en pesos para mayor seguridad. Evitar operaciones informales en redes sociales, donde se multiplican las estafas con propiedades falsas o inexistentes. Reservar con inmobiliarias registradas, que brindan respaldo legal y contractual.

Conclusión

Los alquileres en Mar del Plata para este verano apuntan a ser más accesibles que en otros destinos internacionales, siempre que los propietarios respeten la sugerencia de aumentos moderados. Con la amplia oferta y la ventaja de la cercanía, la ciudad busca asegurar una temporada con alta ocupación y precios competitivos.