¿Cuánto gana un conductor de Cabify en Argentina en 2025? Lo que nadie te cuenta

Trabajar como conductor de Cabify en Argentina sigue siendo una alternativa atractiva para quienes buscan independencia y buenos ingresos. En 2025, con la inflación y el costo de vida en alza, muchos argentinos recurren a las apps de movilidad para generar dinero rápido. Pero, ¿cuánto se puede ganar realmente manejando para Cabify?

Ingresos promedio de un chofer de Cabify en 2025

Según relevamientos recientes, un conductor que trabaja 8 horas diarias puede ganar entre $1.600.000 y $2.400.000 por mes, dependiendo de varios factores:

La demanda y la zona donde trabaja.

Su calificación dentro de la aplicación.

Los horarios que elija (los picos de mañana y tarde son los más rentables).

El tipo y consumo de su vehículo.

Esto se traduce en un ingreso por hora de entre $10.000 y $25.000, lo que da un promedio diario de $80.000 a $200.000.

¿Vale la pena trabajar para Cabify?

Muchos conductores aseguran que los ingresos son buenos, especialmente si se combinan con otras plataformas como Uber o DiDi, para aprovechar mejor las horas activas.

Sin embargo, hay que considerar los costos operativos:

Combustible.

Mantenimiento del vehículo.

Comisiones de la app.

Aportes e impuestos si el conductor está inscripto como monotributista o autónomo.

Comparativa con otros trabajos de transporte

El salario básico de un chofer de colectivo del AMBA en octubre de 2025 fue de $1.612.000, según la UTA.

Esto significa que un conductor de Cabify puede ganar más que un chofer de transporte público, aunque sin beneficios laborales (vacaciones, aguinaldo, obra social o aportes patronales).

Ventajas y desventajas de manejar con Cabify

Ventajas:

✅ Flexibilidad horaria total.

✅ Ingresos variables según esfuerzo.

✅ Posibilidad de usar el propio vehículo o uno rentado.

Desventajas:

❌ No hay cobertura médica ni aportes jubilatorios.

❌ Gastos de mantenimiento corren por cuenta del conductor.

❌ Los ingresos fluctúan según la demanda.

Conclusión

Ser conductor de Cabify en 2025 puede ser una fuente sólida de ingresos, especialmente para quienes buscan libertad y manejan su tiempo con inteligencia. Pero también requiere planificación, constancia y control de gastos para que el negocio sea realmente rentable.