Descartan la IA y recontratan humanos: los trabajos donde la empatía sigue siendo clave

La inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse, pero no para reemplazar todo. Aunque parecía imparable en su avance sobre múltiples sectores, algunas empresas ya comenzaron a dar marcha atrás, y lo que parecía el futuro absoluto hoy se transforma en un modelo híbrido, donde la presencia humana sigue siendo insustituible.

Un nuevo informe de Gartner reveló un giro inesperado: las compañías están recontratando empleados humanos para tareas que la IA no pudo resolver con éxito. ¿El motivo? La tecnología no logró cumplir las expectativas y, en ciertas áreas, la empatía, comprensión y flexibilidad humana siguen siendo esenciales.

🧑‍💼 Atención al cliente: el ejemplo más claro

En la carrera por automatizar, muchas empresas creyeron que los bots podrían reemplazar completamente a los agentes humanos en la atención al cliente. Pero la realidad fue otra. Según Gartner:

Para 2027 , el 50% de las empresas que pensaban reducir personal en este sector desecharán esos planes .

El 95% de los líderes de atención al cliente planean volver a contratar humanos para mejorar la experiencia del cliente.

Los resultados de los bots no fueron malos porque no funcionen, sino porque en muchos casos no supieron conectar con los usuarios ni resolver situaciones complejas o sensibles.

“La IA no es una panacea. En muchas interacciones, el contacto humano sigue siendo irremplazable”, afirmó Kathy Ross, analista senior de Gartner.

💡 La estrategia que se impone: “digital primero, pero no solo digital”

La solución no es abandonar la IA, sino integrarla con inteligencia. Un enfoque mixto que combine lo mejor de ambos mundos: la eficiencia de la tecnología con la sensibilidad humana.

Este modelo híbrido busca que:

La IA automatice tareas simples o repetitivas.

Los humanos intervengan en los momentos clave.

La experiencia del cliente mejore, sin sacrificar la empatía.

🇦🇷 ¿Qué pasa en Argentina?

Mientras tanto, en Argentina, la IA ya se usa en el trabajo diario, incluso sin políticas empresariales formales.

El 88% de los profesionales argentinos usa herramientas de IA en sus tareas.

El 42% la utiliza todos los días .

La mayoría la aplica en redacción, investigación, diseño y análisis de datos.

Sin embargo, el 42% no recibe capacitación formal, lo que deja en evidencia que el avance tecnológico está siendo impulsado más por las personas que por las empresas.

🧠 El desafío: incorporar la IA con sentido, no por moda

Juan Santiago, CEO de Santex, lo resume así:

“La pregunta no es si vas a usar IA, sino si lo vas a hacer con propósito”.

El apuro por adoptar tecnología sin comprenderla está llevando a errores costosos. Por eso, cada vez más voces proponen un enfoque más lento, más consciente y más alineado con las verdaderas necesidades humanas y laborales.

📚 Formación: la clave para el futuro del trabajo

Un estudio de Santander e Ipsos reveló que:

6 de cada 10 argentinos creen que las próximas generaciones trabajarán en empleos que hoy no existen .

El 58% considera esencial dominar la IA para conseguir o mantener un empleo.

8 de cada 10 sienten que deben seguir formándose, pero el costo y la falta de tiempo son barreras fuertes.

🔍 Conclusión: el valor humano se resignifica

La IA no va a reemplazarte si hacés lo que solo un humano puede hacer. La empatía, la creatividad, el juicio crítico y la capacidad de adaptación siguen siendo esenciales.

Y las empresas empiezan a entenderlo. Volver a contratar humanos no es un retroceso: es una evolución hacia una tecnología que sirva a las personas, no que las reemplace.