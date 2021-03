Descubre cómo descargar tu música de Spotify fácilmente

¿Cómo descargar música de Spotify?

Seguramente conoces Spotify desde hace años. Se trata con diferencia de la app de streaming de música más popular del mercado, y revolucionó la industria musical desde su lanzamiento en 2008. Es gracias a Spotify que ya no descargamos la música en mp3 en nuestros dispositivos, sino que simplemente comenzamos a escucharla online gracias a su eficiente servicio de streaming. El streaming nos libera de las limitaciones del almacenamiento de nuestros dispositivos y nos permite escuchar toda la música que queramos, en cualquier momento y en cualquier lugar… mientras tengamos conexión a internet.

El problema viene cuando no podemos conectarnos. ¿Qué ocurre si te quedas sin datos de internet o si estás en un avión? ¿Existe alguna manera de descargar la música de Spotify?

Cómo descargar la música de Spotify de forma sencilla

Por supuesto que la hay. Si cuentas con Spotify Premium gratis APK, la manera más simple de hacerlo es utilizando tus propias listas de reproducción. Para descargar una de ellas en tu dispositivo y poder escucharla offline siempre que quieras, solo sigue estos pasos:

1. Accede a la lista de reproducción que quieras descargar

Primero que nada, ve a la lista de reproducción que te interese descargar. ¡No te preocupes, podrás descargar más de una! Pero, como el almacenamiento de tu dispositivo seguramente estará limitado, es buena idea crear una lista de reproducción con un número reducido de canciones que sea idónea para descargarla en tu smartphone, especialmente si es algo antiguo y no cuenta con una gran capacidad.

2. Pulsa sobre los tres puntos

Cuando estés en la lista de reproducción, pulsa sobre los tres puntos que verás junto a su nombre. Esto hará que se desplieguen todas las opciones que tienes a tu disposición en esta lista de reproducción.

3. Pulsa en ‘descargar’.

Ahora, pulsa en ‘descargar’. ¡Y ya está! Spotify procederá a descargar todas las canciones de esta lista de reproducción, para que puedas escucharlas en tu dispositivo siempre que quieras. No es necesario que las descargues una a una ni que las busques en tu dispositivo a través de un explorador. Spotify las almacenará por ti en su propio directorio, y, si en algún momento quieres deshacer esta descarga, solo tienes que repetir el proceso y desactivar la opción de descarga de la lista de reproducción.

¡Solo disponible con Spotify Premium!

Lamentablemente, si cuentas con una cuenta de Spotify gratuita, no vas a poder aprovechar las ventajas de esta opción de descarga de música, ya que solo está disponible para las cuentas de Spotify Premium.

¡Ahorra tus datos al descargar tus canciones!

Las descargas de Spotify pueden ocupar bastante espacio en tu dispositivo, y también pueden agotar rápidamente tu plan de datos si no las realizas con una conexión Wi-Fi. Esto no es un problema si cuentas con un plan de datos ilimitados o si solo piensas descargar un par de canciones, pero, si quieres asegurarte de no agotar tus datos móviles, puedes configurar Spotify para que solo descargue las canciones mientras esté conectado a una red Wi-Fi. Para hacerlo, solo sigue estos pasos:

Vete a Configuración. Vete a Calidad de la música. Desactiva la opción Descargar usando la red celular.

De esta manera te asegurarás de que Spotify solo descargue las canciones cuando esté conectado a una red Wi-Fi, lo que impedirá que drene tu consumo de datos.

Ahorra datos al hacer streaming

Spotify también consume tus datos cuando escuchas tu música en streaming, como es natural. Esto no es un problema si solo escuchas algunas canciones de camino al trabajo o si cuentas con un plan de datos lo bastante extenso, pero puede suponerte una dificultad si tu plan de datos es limitado o si, por ejemplo, estás en el extranjero y tienes los datos muy limitados por el roaming. En este caso, Spotify también pone a tu disposición la posibilidad de reducir la calidad de los streamings. Para hacerlo, solo tienes que:

Ir a Inicio. Ir a Configuración. Activar el Modo de ahorro de datos.

Esto hará que Spotify reduzca la calidad de los streamings. No escucharás la música con tanta calidad, pero gastarás muchos menos datos al hacerlo. De todas formas, recuerda que puedes descargar tu música favorita de antemano, así que, salvo que quieras escuchar nueva música que no habías descargado antes, siempre puedes llevarte tus listas de reproducción contigo allá donde vayas.

¡Ayuda al medio ambiente!

Descargar tu música en tu dispositivo no solo te ayuda a ahorrar en tu consumo de datos, sino que también es útil para preservar el medio ambiente. ¿Cómo? Muy sencillo. Cada vez que haces streaming de tu música favorita, tu dispositivo debe conectarse a los servidores de tu proveedor de internet, y éstos a los de Spotify, pasando a través de toda una serie de nodos, para llevar la música en streaming hasta tus auriculares. Se trata de un proceso muy complejo que aumenta el consumo de electricidad de tu dispositivo y de todos los servidores intermediarios que participan en la retransmisión de tu música, y esta electricidad, al estar producida por fuentes no renovables, aumenta la emisión de gases invernadero.

Una forma sencilla de prevenir esto es, simplemente, descargar en tu dispositivo todas las canciones que puedas con el APK Mod Android de Spotify, o, al menos, las más habituales. Al utilizar solo el almacenamiento interno de tu dispositivo, Spotify no necesitará conectarse a sus servidores para hacer streaming de tus canciones preferidas una y otra vez, de manera que reducirá el consumo de electricidad necesario para que puedas escuchar tu música, y aliviará la presión que este proceso ejerce sobre el ecosistema. Con el cambio climático cada vez más acelerado, cada gesto cuenta para tratar de reducir el consumo global de electricidad y las emisiones de gases dañinos para el clima.