Duhalde: “Seguimos sin producir y con mucho choreo”

El expresidente Eduardo Duhalde habló con dureza del Gobierno y consideró que “se está ocupando de lo que no tiene que ocuparse”. “Seguimos sin producir y con mucho choreo”, dijo.

“Nuestro país es un barco a la deriva. No hay unidad de mando en ningún ministerio y es muy difícil gobernar así. El problema de Argentina no es lo que debemos sino lo que no producimos, pero los dirigentes no tienen ADN productivo”, opinó Duhalde.

“No se le puede pedir esfuerzos a la gente si no hacen esfuerzos los políticos”, sentenció.