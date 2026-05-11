Elige tu piso con cuidado: ¡puede elevar tu presupuesto hasta $20,000/m²! Descubre todas las opciones

La elección del piso ideal para tu hogar puede transformar por completo el ambiente. Descubre las opciones más rápidas y efectivas, y qué considerar antes de realizar tu renovación.

Al pensar en cambiar el piso de tu hogar, la arquitecta Eleonora Mendoza recomienda el piso flotante como la alternativa más veloz y limpia. Este tipo de piso, especialmente el vinílico con sistema clic, se coloca directamente sobre el existente sin necesidad de hacer obra húmeda, lo que lo convierte en una opción perfecta para quienes alquilan o desean evitar el desorden de una renovación completa.

Ventajas del Piso Flotante

Entre sus principales beneficios, el piso flotante destaca por su rápida instalación, que se puede llevar a cabo en solo algunas horas. Este método excluye el uso de adhesivos o pastinas, facilitando una renovación sin complicaciones. Sin embargo, hay que considerar que su vida útil es inferior a la del porcelanato, y no es recomendado para espacios húmedos como baños o lavaderos.

Costos y Consideraciones

Según Mendoza, hacia abril de 2026, el costo del material del piso flotante oscila entre $35.000 y $50.000 por m², dependiendo de la calidad y la marca elegida. A esto se le suma el costo de la mano de obra, que es relativamente más económica en comparación con la instalación de cerámicos, que requiere más preparación y tiempo.

Cerámica y Porcelanato: Durabilidad y Elegancia

Por otro lado, aquellos que buscan una opción más duradera pueden optar por la cerámica o porcelanato. Sin embargo, este tipo de instalación implica un proceso más laborioso, que incluye levantar el piso anterior, aplicar adhesivo y realizar el rejuntado con pastina. El costo promedio del porcelanato parte de $50.000 por m², sin contar el adhesivo y otros materiales necesarios.

La mano de obra para estos materiales también suele ser más cara, ya que requiere habilidades especializadas y un tiempo considerable para su instalación.

El Camino de la Renovación

Cada vez más propietarios están eligiendo reemplazar cerámicos antiguos por porcelanato, especialmente el de gran formato. Este tipo de trabajos puede tener un tarifario superior, llegando a ser un 50% más costoso por m² que la colocación convencional.

Un aspecto importante a tener en cuenta es el costo de levantar el piso existente, que a menudo se olvida al calcular el presupuesto inicial. Este proceso genera escombros que también deben ser retirados, sumando un costo adicional a la renovación.

Diseños Modernos y Opciones de Alta Gama

La arquitecta Mariana Sibio, experta en diseño de alta gama, indica que la tendencia actual se enfoca en la armonización de espacios interiores y exteriores. Los materiales que proporcionan un diseño cohesivo y únicos efectos visuales ahora se han convertido en un estándar de exclusividad, con precios que comienzan desde U$S 52,92 + IVA por m².

Estos diseños no solo ofrecen una estética atractiva, sino que también brindan confort térmico y seguridad en áreas expuestas a la humedad, con acabados que recuerdan a la naturaleza, utilizando tonos cálidos y texturas inspiradas en el mar.