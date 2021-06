Experto contest a15 preguntas difíciles sobre la vacunación de Covid

Javier Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y jefe de Infectología del Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, responde a algunas de las preguntas difíciles sobre las que todavía nos faltan precisiones.



1- Dicen que hay que dejar pasar 15 días entre la vacuna del Covid y la de la gripe, ¿qué se debe hacer si llega el turno antes de lo esperado y no hay margen para cumplir con el intervalo?

Las vacunas contra el coronavirus recibieron una aprobación de emergencia. Por ese motivo y con la intención de ser prudentes, se insistió sobre el intervalo. Había dos dudas centrales: una vinculada a que quedaran solapados los posibles efectos adversos de una vacuna sobre la otra, la segunda tenía que ver con evitar interferencias en la reacción inmune de las vacunas. Es decir, el objetivo era no sobrecargar al organismo para que pudiera desarrollar correctamente los anticuerpos. Hoy ya contamos con análisis de datos de vida real, se sabe que no existen inconvenientes de este tipo porque ya se vacunaron millones de personas en el mundo. Además, los efectos adversos son poco frecuentes.

2- ¿Pero la recomendación sigue vigente? ¿qué es lo que hay que hacer?

El CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos ya suspendió dicha recomendación aunque en Argentina continúa vigente. Seguramente modifiquen este punto dentro de poco. Existe una excepción para la que sigue siendo importante sostener el intervalo que es cuando una de las vacunas es a virus atenuado. No es el caso de ninguna de las vacunas contra el Covid disponibles en Argentina. No hay que confundir virus atenuado con inactivo. La de Sinopharm contiene el virus inactivo.



3- ¿Hay vacunas del calendario nacional que contienen virus atenuado sobre las que tengamos que prestar atención para sostener el intervalo con la del Covid?

Sí, eso ocurre con las inmunizaciones contra el rotavirus y la varicela. Pasa lo mismo con la triple viral, la de la fiebre amarilla y la de la fiebre hemorrágica argentina. En esos casos sí es clave diferir las aplicaciones.

4- Luego de tener coronavirus, ¿hay que esperar para vacunarse? ¿cuánto y por qué?

A mis pacientes les recomiendo dejar pasar 10 días luego de haber recibido el alta por Covid 19. Por un lado, para contar con un margen de seguridad y así evitar que contagien cuando salgan. Por otro lado, para no confundir o sobregenerar sintomatología.



5- ¿Y qué ocurre con la indicación de esperar 3 meses?

En un momento se hablaba de aguardar ese tiempo aunque la indicación tiene más que ver con que después de la enfermedad la persona cuenta con ciertos niveles de inmunidad y la intención era priorizar la aplicación a personas sin anticuerpos contra el coronavirus.

6- ¿Qué efecto puede generar la vacuna en una persona contagiada y recuperada recientemente?

El infectado generalmente empieza a desarrollar anticuerpos a partir de los siete días. La primera dosis de la vacuna en los que ya se contagiaron va a tener el efecto de booster (refuerzo-acelerador), que en los que no cursaron la enfermedad suele alcanzarse con la segunda dosis.



7- ¿En esos casos debe darse la segunda dosis?

Sí, igualmente hay que completar el esquema de vacunación aunque es probable que el salto significativo en los anticuerpos se obtenga luego de la primera dosis y no de la segunda.

8- Si el día de la aplicación la persona está cursando un cuadro gripal, ¿debe vacunarse igual?

No se aconseja la vacunación ante una infección aguda. En principio, puede generar más sintomatologia. Además, si el cuerpo está intentando luchar contra un patógeno no es conveniente hacerlo reaccionar ante otra cosa. En estos casos, la eficacia de la vacuna puede resultar menor. Igualmente, es una contraindicación relativa. No absoluta.



9- ¿Qué pasa si en lugar de gripe el cuadro que cursa la persona es Covid y se vacuna estando infectada sin saberlo?

Vacunarse estando infectado puede generar más fiebre o más tiempo de fiebre, por ejemplo, pero no va a agravar la patología. En otras palabras, no genera efectos adversos severos y no va a ser la causante de complicaciones como la neumonía bilateral. Sí puede debilitar más al paciente. Es importante aclararlo porque después del caso del periodista Mauro Viale, que falleció por Covid y se cree que se vacunó ya infectado, hubo quienes pensaron que la inmunización había tenido que ver con las complicaciones que derivaron en su muerte. No es así. Igualmente, si hay sospecha de Covid la persona debe permanecer aislada.



10- ¿Qué hay que hacer si la persona a la que le asignaron un turno tuvo contacto estrecho con un infectado?

Debe permanecer aislada por 10 días y reprogramar el turno. Tengo pacientes a los que les ocurrió. Se puede llamar al vacunatorio, avisar y modificar la fecha. Vacunarse en esa situación no es recomendable porque el contacto estrecho puede estar incubando la enfermedad y, además, puede contagiar a otros.

11- ¿Sirve hacerse un test rápido antes de la vacunación?

Si la persona está asintomática no vale la pena. Lo más probable es que dé negativo aunque esté incubando la enfermedad. Si hay sospecha de Covid la indicación es aislarse por 10 días.

12- Qué cuidados se deben tener los días posteriores a la vacunación?

Los mismos de siempre. Las vacunas no son mágicas y no existen resultados inmediatos. Se generan anticuerpos a partir de las tres o cuatro semanas e incluso en ese momento tampoco hay que relajarse porque ninguna vacuna previene al 100% la infección. La protección se va a alcanzar con la inmunidad de rebaño cuando el 70% de la población cuente con anticuerpos.

13- Una persona que recibió la primera dosis en Argentina y va a viajar a Estados Unidos, ¿puede sumar una dosis de Pfizer? ¿es posible combinar vacunas?

Sobre la combinación de vacunas la experiencia general es escasa. Hay un pequeño estudio con 600 personas con la combinación de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca con resultados positivos aunque preliminares. Igualmente considero que a futuro va a ser una estrategia muy interesante.



14- ¿Se sabe qué ocurre con las otras vacunas disponibles en el país: Sputnik V y Sinopharm?

Fuera del reporte de Pfizer y AstraZeneca no conozco otro estudio publicado al respecto.

15- ¿Las personas inmunosuprimidas deben vacunarse? ¿Hay alguna vacuna que sea más recomendable para estos casos?

No hay una respuesta general. Depende de la patología y del paciente, que debe consultar a su médico sí o sí. En algunos casos se puede interrumpir la medicación -cuando esta sea la causante de la inmunosupresión- o reemplazarla, aunque en otros no resulta necesario. En la mayoría de los casos, el consejo suele ser vacunarse porque justamente es una población con más riesgo por lo que resulta clave que esté inmunizada. No hay diferencia en relación a las vacunas disponibles. /Clarin