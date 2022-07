Falta de todo por el cepo a las importaciones

Las mayores trabas a las importaciones, la suba del dólar blue, la incertidumbre.



Distintas actividades e industrias vienen capeando desde hace tiempo problemas para hacerse de insumos, pero los últimos movimientos en el Gobierno parecen haber agravado el estado de situación. Desde repuestos de motores a prótesis para cirugías, en la mayoría de los casos, la respuesta que encuentran es que no hay precio ni entregas, salvo que se pague un precio más alto.

José Giordano es vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Repuestos Automotor y Afines de Córdoba (Cerac) y dice que desde hace más de tres meses que hay faltantes, pero que la situación se fue agravando a medida que se incrementaron las trabas para importar.



“Al comienzo se percibió menos porque los importadores tenían stock, pero ya es notorio. Lo más grave es en el rubro neumáticos, pero ahora no se consiguen repuestos de motores ni de cajas, e incluso no hay accesorios para chapa. Esta semana algunos importadores y distribuidores decidieron no trabajar hasta tener un panorama más claro, pero ya empezaron a llegar listas de precios con alzas de entre el 10% y el 20%”, aseguró.



En tanto, Ricardo Galdeano, gerente comercial de Cattorini Hermanos -la mayor productora de envases de la Argentina-, dijo que están trabajando a full por la escasez que hay en el mundo y en la Argentina, pero que, por momentos, tienen que parar alguna línea de producción “porque no está el insumo”.

En plásticos sucede algo similar porque se depende del polímero y alrededor del 40% ingresa es importado. “Hasta la semana pasada no había grandes problemas, pero ahora se empezaron a notar demoras para las Pymes. Los grandes importadores hace 10 días que no pueden girar divisas y entonces impacta en la cadena. Si esa demora se prolonga, se resentirá la actividad”, explicó Germán Arón, de la Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba.

Los fabricantes locales de cosméticos y productos para odontología también tienen demoras para hacerse de envases, packaging e insumos básicos porque los proveedores no quieren entregar mercadería hasta que el tipo de cambio se estabilice. También está trabado el pago desde la Argentina a servicios que se contratan en el exterior. “Mucho inconveniente con los pagos; algunos salen dependiendo del banco y al otro día ya no”, coincidieron cuatro fuentes del sector.

Desde las clínicas señalaron que hay demoras para las entregas de repuestos de equipamiento médico importado hace más de tres meses. Si no hay stock en la Argentina, la respuesta de los proveedores es que no se sabe cuándo lo conseguirán. En aparatos de más de US$50.000, las operaciones se hacen habitualmente en cuotas y los sanatorios tienen incertidumbre sobre qué pasará con el tipo de cambio oficial.

Fuentes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) indicaron que, si bien las materias primas e insumos farmacéuticos y medicamentos terminados mantienen otras condiciones dentro del régimen general de pagos al exterior, observan con preocupación los problemas operativos en la mecánica de pagos de cuestiones comerciales previamente pactadas con el exterior. Refieren que se han presentado en los últimos días con los bancos comerciales, derivadas de la implementación de la Comunicación A 7532 del BCRA.

Además, Cilfa alerta sobre la situación que atraviesan muchos proveedores locales de la industria farmacéutica que, al no ser considerados parte de la cadena de valor sectorial, se ven impedidos de concretar operaciones de importación de suministros que son indispensables para la fabricación de medicamentos. “En la actualidad ya se registran faltantes de productos”, agregan.

En esa línea, añaden, “la nueva limitación establecida para el pago de servicios al exterior, que impide incrementar los montos a cancelar si se superan los abonados el año pasado, podría representar dificultades para el mantenimiento de servicios técnicos contratados con empresas del exterior”. La cámara espera que estas dificultades sean resueltas en el corto plazo.

Con relación con los precios de los medicamentos, indican que “han mantenido un comportamiento alineado con la evolución del índice de Precios al Consumidor del Indec y, en algunos casos, por debajo”.

En cambio, desde las Cámaras Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) dijeron que la importación de medicamentos se mantiene sin inconvenientes. “Los medicamentos son productos esenciales precisamente por el impacto que pueden tener en la salud pública”, afirmaron.

En ortopedia y prótesis, lo que es de origen nacional está disponible, pero no así lo importado. Fuentes de una obra social dijeron que desde el lunes los proveedores no están cotizando ni entregando prótesis o insumos para cirugías, salvo alguna urgencia, porque son todos importados. “Por ahora no tuvimos complicaciones porque las operaciones son programadas para adelante, pero para comprar te tienen que pasar precio y no lo están haciendo”, explicaron.