Guillermo Cóppola: “Necesito oxígeno de por vida”

Este domingo en entrevista radial, el ex manager de Diego Maradona, Guillermo Coppola, habló sobre las secuelas que le dejó el coronavirus en su cuerpo y reveló que los médicos le anunciaron que necesitará “oxígeno de por vida”.

“El 3 de enero me detectaron el virus, me dieron el alta el 15. Pero el 13 de marzo me interné con un temita respiratorio. Estuve en terapia un par de días, grave. Y salí con oxígeno, con el que actualmente todavía estoy”, comenzó diciendo quien fuera representante del astro futbolístico.

Un día antes de la internación, había estado celebrando el cumpleaños de su pareja y por la noche comenzó a sentir que le faltaba el aire. Al día siguiente se acercó de inmediato al Sanatorio Finochietto, en la Ciudad de Buenos Aires

Allí le hicieron una tomografía y tenía los pulmones cristalizados. Estuvo dos días grave con asistencia respiratoria, con riesgo de vida. “Cuando salí, los médicos me dijeron: ‘Vas a tener que usar oxígeno de por vida’”, reveló.

A partir de ese momento, Cóppola comenzó a usar una mochila a la que llamó “Chirolita”, con un aparato que le provee oxígeno, y que debe llevar consigo siempre. Mientras tanto, rehabilita dos horas al día con un kinesiólogo y asegura: “Mejoré notablemente”.