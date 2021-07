La tokenización llega a la Selección Argentina

La de Argentina se ha convertido en la primera selección nacional de fútbol del mundo en ofrecer Fan Tokens a sus seguidores. Son varios los clubes que cuentan con esta nueva forma de monetización y de acercar los equipos a sus fanáticos, pero en ningún otro país se había aplicado al combinado nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) alcanzó un acuerdo con la compañía Socios.com para lanzar el Fan Token Oficial de la Selección Argentina ($ARG). Esta empresa que se encarga de desarrollar los Fan Tokens de clubes de fútbol tan importantes como el FC Barcelona, la Juventus o el Paris Saint Germain.

Este tipo de token es un activo digital que funciona de manera pareja a como lo hacen criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, que se pueden intercambiar. Las criptomonedas de Socios.com para cada equipo se pueden utilizar para comprar Fan Tokens o para canjearlas por determinados productos oficiales, boletos, experiencias, etc.

Estos tokens incorporan incentivos similares a las tiradas gratis, extras que dan la oportunidad de ganar más y, además, en este caso, de hacerlo de manera exclusiva. Los fanáticos que adquieren Fan Tokens tienen la posibilidad de acceder a promociones, recompensas, premios y experiencias únicas.

Además, el simple hecho de adquirir tokens da derecho a formar parte de la toma de decisiones en distintos aspectos del club. Por ejemplo, en el caso del FC Barcelona, se lanzó una encuesta para elegir el mural que decoraría el vestuario.

El primer lote del Fan Tokens $ARG se lanzó con gran éxito a través de la app de Socios.com en el mes de junio, cuando iba a comenzar la Copa América. Los Fan Tokens se agotaron en unos pocos minutos, lo cual animó al lanzamiento de un segundo lote el pasado 9 de julio, en la víspera de la final entre Argentina y Brasil.

La Selección Argentina se sumaba así a los cerca de 40 equipos de fútbol que cuentan con Fan Tokens de Socios. Pero el fútbol no es el único deporte que se está beneficiando de esta iniciativa. En Estados Unidos, varias franquicias se asociaron con esta compañía; la primera fueron los New Jersey Devils de la NHL, la liga nacional de hockey, seguidos por los Philadelphia 76ers de la NBA. Otros, como la promotora de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship (UFC) o escuderías de la Fórmula 1, también cuentan con sus propias criptomonedas.

Pese a que utilizan la misma tecnología blockchain, estos tokens fungibles son distintos de los NFT, los tokens no fungibles o no intercambiables. Los NFT suponen una forma de tokenización diferente, ya que representan un artículo único e irrepetible que no se puede intercambiar; no sirven para comprar ni se pueden canjear por nada, sino que son coleccionables.

Los NFT también se están utilizando en el mundo del fútbol, como si fueran una versión 4.0 de las figuritas coleccionables. En Argentina, son varios los equipos que ofrecen estos NFT coleccionables a través de la plataforma Soare; los primeros clubes en lanzarse a esta aventura digital fueron River Plate, Gimnasia y Esgrima la Plata, Racing Club y Rosario Central.

Además de en el deporte, los NFT también se han incorporado en otros sectores como el mundo del arte o el de las celebrities, e incluso en la ganadería. Buen ejemplo es el Token Vaca argentino, de los que ya hay más de 25,000.

Otro ejemplo es el NFT que lanzó recientemente el exfutbolista y actual vicepresidente del Inter de Milán Javier ‘Pupi’ Zanetti, en colaboración con el artista Javier Arrés. Esta asociación se produjo a través de la empresa StadioPlus, que cuenta entre sus fundadores con el exjugador de baloncesto Luis Scola. Esta compañía se encarga de conectar a artistas digitales con figuras del deporte que pudieran estar interesados en sus obras.

Los beneficios obtenidos por la venta de los NFT de Zanetti irán destinados a la Fundación Pupi, y quienes los adquieran, además del token, recibirán una obra de arte animada con la voz del exjugador, una camiseta oficial del Inter de Milán autografiada y el certificado de autenticidad del NFT.