La vacuna de AstraZeneca conllevaría un riesgo de trastornos hemorrágicos

Las personas que recibieron la vacuna COVID, fabricada por Oxford-AstraZeneca, tuvieron un riesgo ligeramente mayor de padecer un trastorno hemorrágico y posiblemente otros problemas sanguíneos poco frecuentes, informaron el miércoles los investigadores.



Los resultados, procedentes de un estudio sobre 2,53 millones de adultos de Escocia que recibieron sus primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca o de la fabricada por Pfizer-BioNTech, se publicaron en la revista Nature Medicine.

Alrededor de 1,7 millones de las inyecciones fueron de la vacuna de AstraZeneca.

El estudio no encontró un mayor riesgo de trastornos sanguíneos con la vacuna de Pfizer-BioNTech.

La vacuna de AstraZeneca no está autorizada para su uso en Estados Unidos, pero ha sido autorizada por la Agencia Europea del Medicamento, el principal regulador de medicamentos de la Unión Europea, así como por muchos países fuera del bloque.

Sin embargo, los informes sobre raros trastornos de coagulación y hemorragia en adultos jóvenes, algunos de ellos mortales, llevaron a varios países a limitar el uso de la vacuna a personas mayores, y a algunos a abandonarla por completo.



El nuevo estudio descubrió que la vacuna de AstraZeneca estaba relacionada con un ligero aumento del riesgo de padecer un trastorno llamado púrpura trombocitopénica inmune, o PTI, que puede causar hematomas en algunos casos, pero también hemorragias graves en otros.

El riesgo se estimó en 1,13 casos por cada 100.000 personas que recibieron la primera dosis, hasta 27 días después de la vacunación.

Esta estimación se suma a la incidencia típica en el Reino Unido, antes de que se utilizara la vacuna, que se estimaba en seis a nueve casos por cada 100.000.

La enfermedad es tratable, y ninguno de los casos en los receptores de la vacuna fue mortal, dijeron los investigadores.

Hicieron hincapié en que los beneficios de la vacuna superaban con creces el pequeño riesgo, y señalaron que la COVID en sí misma tiene muchas más probabilidades de causar PTI que la vacuna.

Pero los investigadores también escribieron que, aunque los riesgos de la vacuna de AstraZeneca eran pequeños, “las vacunas alternativas para los individuos con bajo riesgo de COVID-19 podrían estar justificadas cuando el suministro lo permita”.

No es sorprendente encontrar PTI en unos pocos receptores de vacunas, dijeron los investigadores, señalando que también se han producido pequeños aumentos del riesgo con la vacunación contra el sarampión, las paperas y la rubéola, y las vacunas contra la hepatitis B y la gripe.

En un comentario publicado junto con el estudio, los expertos en trastornos sanguíneos afirmaron que la PTI puede ser difícil de diagnosticar y que la posible conexión debe analizarse más a fondo.

Pero escribieron: “No obstante, el riesgo de PTI inducida por la vacunación en la proporción propuesta parece ser mucho menor que los numerosos riesgos asociados al propio COVID-19”.



El estudio realizado en Escocia también halló un aumento muy pequeño del riesgo de coágulos arteriales y hemorragias posiblemente asociado a la vacuna de AstraZeneca. Pero los investigadores dijeron que no había datos suficientes para concluir que la vacuna estuviera relacionada con un tipo raro de coágulo sanguíneo en el cerebro llamado trombosis del seno venoso cerebral.

A principios de este año, los informes sobre esos coágulos cerebrales llevaron a algunos países a suspender o limitar el uso de la vacuna. Los investigadores dijeron que no podían descartar una conexión con los coágulos cerebrales, pero que no había suficientes casos para analizar.

Los coágulos cerebrales son “tan raros como los dientes de gallina”, dijo el profesor Aziz Sheikh, autor principal del estudio, de la Universidad de Edimburgo, durante una sesión informativa.

Se han planteado preocupaciones similares sobre un raro trastorno que implica coágulos y hemorragias cerebrales, principalmente en mujeres jóvenes, vinculado a la vacuna de Johnson & Johnson, autorizada en Estados Unidos y otros países.

Seis casos en Estados Unidos, incluyendo una muerte, llevaron a las autoridades sanitarias federales a ordenar una pausa en el uso de la vacuna en abril.

La pausa se levantó después de 10 días, y la vacuna se restableció con un etiquetado para advertir a los consumidores del riesgo de coágulos y la disponibilidad de otras vacunas.

Posteriormente se detectaron varios casos más, y se aconsejó a los médicos que evitaran el uso de heparina, un tratamiento estándar, en estos casos, porque puede empeorar la enfermedad.

El riesgo de coagulación ha llevado a Dinamarca a rechazar el uso de las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson utilizan los denominados vectores virales para introducir material genético en las células de los receptores, y algunos investigadores han sugerido que los vectores pueden provocar los raros trastornos sanguíneos.

No se sabe si existe una conexión. Los autores del estudio de Escocia dijeron que no sabían si sus hallazgos sobre la vacuna de AstraZeneca tenían alguna implicación para la vacuna de Johnson & Johnson, que no han estudiado. /Clarin