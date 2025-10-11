Las 25 decisiones del kirchnerismo que, según sus críticos, más dañaron a la Argentina

Durante los años de gobiernos kirchneristas (Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner), se implementaron múltiples políticas que generaron controversia, críticas y efectos negativos a largo plazo. Algunas fueron vistas como avances por sus seguidores; otras, como cargas estructurales para la economía, instituciones y sociedad. Aquí repasamos 25 medidas con impacto negativo más destacadas, para comprender sus consecuencias y reflexionar sobre su legado.

Las 25 medidas polémicas e impactos críticos

1) Intervención del INDEC

La manipulación de estadísticas —inflación y pobreza— erosionó la confianza en los datos oficiales y encareció el financiamiento.

2) Emisión monetaria para financiar gasto

El uso del Banco Central para cubrir déficit fue señalado como motor de inflación crónica.

3) Déficit fiscal persistente

El gasto corriente y subsidios crecieron por encima de los ingresos, generando fragilidad.

4) Subsidios energéticos mal focalizados

Al ser generalizados, beneficiaron también a altos ingresos y desincentivaron inversión y eficiencia.

5) Atrincheramiento regulatorio (controles de precios)

Programas y acuerdos de precios distorsionaron incentivos y provocaron faltantes recurrentes.

6) Cepo cambiario y múltiples tipos de cambio

Las restricciones a la compra de divisas fomentaron brechas, mercado paralelo y caída de inversión.

7) Trabas a importaciones (DJAI/SIRA y cupos)

Frenaron la competencia y complicaron cadenas productivas por falta de insumos.

8) Retenciones y conflictos con el agro

La presión sobre el campo afectó inversión y producción; el choque político dejó secuelas.

9) Politización del Consejo de la Magistratura

Intentos de control del Poder Judicial y tensiones con la Corte dañaron la percepción de independencia.

10) Pauta oficial y confrontación mediática

Asignación discrecional de publicidad y hostigamiento a medios críticos según ONG especializadas.

11) Nacionalizaciones con litigios costosos

Expropiaciones e intervenciones derivaron en juicios internacionales y riesgos país más altos.

12) Pérdida de reservas del BCRA

Venta de divisas y atraso cambiario para anclar precios impactaron en vulnerabilidad externa.

13) Crisis energética y cortes

Congelamientos tarifarios y poca inversión derivaron en déficit y racionamientos.

14) Obra pública con sobrecostos y demoras

Falta de transparencia y planificación; causas judiciales por corrupción.

15) Fuga de capitales

Incertidumbre normativa e inseguridad jurídica favorecieron la salida de ahorros.

16) Inflación de dos dígitos sostenida

La suba de precios deterioró salarios reales y previsibilidad de contratos.

17) Caída del salario real y jubilaciones

Los aumentos no empataron inflación de manera sostenida, según series privadas.

18) Planes sociales poco evaluados

Críticas a la falta de auditorías y a la creación de intermediaciones clientelares.

19) Burocracia y hiperregulación

Permisos, habilitaciones y cambios de reglas encarecieron emprender e invertir.

20) Aislamiento comercial selectivo

Proteccionismo con poca agenda exportadora sofocó competitividad.

21) Presión impositiva récord y parches tributarios

Aumento de alícuotas y nuevos impuestos distorsivos (retenciones, PAIS, etc.).

22) Uso político del Estado

Acusaciones de empleo público partidario, discrecionalidad y colonización de organismos.

23) Banco Central con menor autonomía

Financiamiento del Tesoro y cambios estatutarios restaron credibilidad.

24) Desigualdades regionales persistentes

Transferencias discrecionales y proyectos discontinuos, sin convergencia sostenida.

25) Polarización como estrategia

La lógica “amigos/enemigos” trabó acuerdos básicos y degradó la calidad institucional.

Reflexión final

Estas medidas y decisiones, juzgadas desde distintos ángulos, contribuyeron a problemas estructurales que muchos ciudadanos sienten hoy: inflación persistente, deterioro institucional, dificultades económicas y desconfianza. Para quienes quieren escribir sobre este tema, es clave contrastar con indicadores objetivos, mostrar fuentes y abrir espacio al debate.