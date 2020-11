Las mejores formas de comprar y gastar bitcoins

Un obstáculo importante para la incorporación de nuevos usuarios de criptografía es que no creen que haya ningún uso en el mundo real para sus bitcoins. Incluso para los inversores criptográficos experimentados, es difícil encontrar lugares confiables y de buena reputación para usar, comerciar y gastar sus bitcoins.

El objetivo final de la industria es hacer que las criptomonedas formen parte de la vida cotidiana de las personas. Al proporcionar a los consumidores y profesionales una forma de realizar transacciones que es más barata y más global que nunca, bitcoin está creando un nuevo panorama que le quita el poder a las instituciones financieras y lo vuelve a poner en manos del individuo.

Ya existen varias empresas conocidas en el mercado que facilitan la compra, el gasto, la ganancia y el uso de criptomonedas como parte de su vida diaria.

Cómo comprar Bitcoin

Los sitios online para comprar criptomonedas han evolucionado durante varios años. Al principio, los bitcoins sólo se podían comprar a través de mercados clandestinos, de persona a persona, fuera de la vista del público en general. Hoy en día, hay una variedad de diferentes lugares confiables para comprar bitcoins, lo que hace que sea mucho más fácil incorporarse a la revolución más reciente en moneda digital.

Utilice los “exchange” de criptomonedas.

Los exchanges son plataformas en las que puede usar su dinero para comprar bitcoins. Generalmente son operados por una entidad centralizada que ayuda a facilitar las transacciones entre compradores y vendedores a través de un tablero o dashboard. Además, los fondos (fiduciarios o criptomonedas) se almacenan en la propia plataforma, lo que proporciona un acceso rápido y fácil a sus activos.

El éxito de las plataformas exchange se debe en gran medida a los altos volúmenes de negociación. Esto proporciona una plataforma con la liquidez para realizar pedidos de compra o venta, y que sean subastados rápidamente. Muchos de estos servicios requieren información personal debido a las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y Know you client (KYC) en los Estados Unidos y en el extranjero.

Una alternativa a estas plataformas de intercambio centralizadas son los mercados descentralizados. Aquí, las transacciones se realizan directamente entre dos partes, sin que ninguna entidad centralizada controle o facilite las transacciones. Los fondos no se almacenan en el intercambio, lo que le brinda la capacidad de mantener el control de sus fondos en todo momento sin tener que confiar en un tercero para custodiarlos.

Si no quiere preocuparse por las complejidades de los tableros de compra – venta, diferenciales precio bitcoin de oferta / demanda etc., existen exchanges alternativos que permiten compras de bitcoins rápidas y fáciles, pero le restan algo de control sobre algunos aspectos de las operaciones. Estas plataformas permiten intercambiar bitcoins rapidamente en un abrir y cerrar de ojos. Desafortunadamente, necesitará tener otra criptomoneda para poder comprar bitcoins utilizando este tipo de servicios, ya que no aceptan moneda fiduciaria como método de pago. Se utilizan mejor para “intercambiar” rápidamente una criptomoneda por otra.

Cambie gift cards por bitcoins

Si tiene tarjetas de regalo para consumir en tiendas digitales como Amazon, por ejemplo, no las desperdicie. En su lugar, utilízalos para comprar bitcoins. Existen plataformas y mineros particulares que cambian bitcoins por estas tarjetas de regalo no utilizadas. Pero, tenga en cuenta que es posible que deba venderlas por un precio menor al de su valor, así será más fácil encontrar a algún interesado en el intercambio.