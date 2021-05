Logística verde: tecnología para ser eficientes y sostenibles

Estrategias para minimizar el impacto ambiental dentro de un proceso o actividad logística

Argentina, mayo 2021

Las empresas cada vez se vuelven más conscientes y responsables frente a una demanda social que exige la medición del impacto de los negocios como una de las principales tendencias a nivel mundial. Por eso dentro de los procesos operativos en las empresas e industrias, el desarrollo sustentable se ha involucrado cada vez más, no solo debido a las exigencias sociales, sino a los beneficios que trae.

Las operaciones logísticas producen hasta un 75% de la huella de carbono de las empresas. La logística verde es la que involucra el desarrollo de estrategias para minimizar el impacto ambiental dentro de un proceso o actividad logística.

La adaptación al cambio climático en las cadenas productivas, impulsar sistemas de abastecimiento, distribución y logística sustentables es clave para el mundo que se viene. “Desde HOP prestamos nuestros servicios teniendo como foco también la reducción del impacto ambiental, entregando en los puntos de distribución los paquetes una vez al día. Hacemos más eficiente nuestro proceso ya que trabajamos con un sistema “Cross Docking”, que opera durante la madrugada para poder eficientizar los tiempos y asegurar las entregas en menos de 24 hs, realizando una división de los paquetes por zona de distribución una sola vez al día. Por otro lado, el usuario elige puntos cercanos para realizar el pick up. De esta manera se reduce el tráfico y por ende la emisión de gases en las dos vías: entrega y recogida”, sostiene Alejo Puentes García, Jefe de Desarrollo de HOP.

Existen diferentes formas de implementar logística verde. Una de ellas es a través de la reducción de uso de vehículos y cantidad de viajes realizados en una jornada. Esto se traduce en reducción de CO2, gasolina, desgaste de los neumáticos.

En lo que respecta a la logística, es sin duda una tendencia en ascenso que a través de la tecnología se genere valor a los usuarios, a los proveedores y toda la cadena involucrada en la prestación del servicio. “Bajo la forma de trabajo cross docking, el producto se distribuye directamente al usuario sin pasar por un periodo de almacenamiento en el depósito, fomentando además de los beneficios que ya mencioné un ahorro de costos y la reducción de los tiempos de entrega. Esto no solo contribuye a optimizar los procesos de logística, sino también a incrementar la satisfacción de los usuarios, generando valor a las tiendas online, a los comercios que forman parte de la red de puntos y al consumidor final desde el servicio que prestamos”, añadió el vocero.

La tecnología continúa aportando una gran cantidad de nuevas capacidades a la industria de la logística del comercio electrónico. La implementación de una logística verde no tiene beneficios solo “ecológicos”, sino que, al administrar de mejor manera los recursos, se obtiene un ahorro e incluso ganancia de la posible reutilización de materiales y mercancías, lo que se traduce en mejores tarifas para el usuario que ahorra no solo dinero sino además tiempo, yendo a retirar el paquete en el momento que le conviene a partir de las 24hs que fue despachado.

