El mercado automotor argentino sigue mostrando contrastes: mientras muchos compradores buscan modelos accesibles, otros se inclinan por pick-ups y SUV de mayor valor. Según datos del SIOMAA, en agosto se patentaron 54.664 vehículos, de los cuales 51.509 fueron autos y utilitarios livianos.
Lo más llamativo: entre los 10 modelos más vendidos sumaron 21.848 unidades, es decir, el 41,5% del total. Sin embargo, el precio promedio de esos autos —$43,5 millones— refleja un mercado heterogéneo y fragmentado, donde conviven compactos de $30 millones con camionetas que superan los $60 millones.
Compactos: la base del mercado
Cuatro modelos de autos compactos se consolidaron en el podio de ventas:
-
Toyota Yaris – $29.441.667 promedio
-
Fiat Cronos – $29.920.467 promedio
-
Volkswagen Polo – $35.243.800 promedio
-
Peugeot 208 – $32.328.560 promedio
En conjunto, estos vehículos totalizaron 9.991 unidades y representan el 46% de los modelos más vendidos.
Pick-ups: las más caras, pero con gran demanda
Las camionetas medianas siguen dominando:
-
Toyota Hilux – $57.238.611
-
Volkswagen Amarok – $67.485.295
-
Ford Ranger – $58.878.336
En total, sumaron 6.908 unidades, con un promedio de $61,2 millones.
SUV: el segmento intermedio
Los tres SUV más vendidos acumularon 4.949 unidades, con precios que los ubican en un segmento medio-alto:
-
Toyota Corolla Cross – $35.145.833
-
Chevrolet Tracker – $37.182.150
-
Peugeot 2008 – $41.090.133
El promedio fue de $37,8 millones.
Conclusión: un mercado polarizado
El análisis muestra un mercado polarizado:
-
46% de los autos vendidos cuestan menos de $32 millones.
-
23% se ubican entre $32 y $38 millones.
-
31% están entre $38 y $80 millones, con predominio de pick-ups.
Aunque existen modelos más económicos como el Renault Kwid ($20,9M) o el Chevrolet Onix ($28,7M), los compradores parecen inclinarse por opciones de mayor valor, ya sea por prestigio, equipamiento o tradición de marca.