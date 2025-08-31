Los 10 autos 0km más vendidos de agosto: precios, tendencias y un mercado fragmentado

El mercado automotor argentino sigue mostrando contrastes: mientras muchos compradores buscan modelos accesibles, otros se inclinan por pick-ups y SUV de mayor valor. Según datos del SIOMAA, en agosto se patentaron 54.664 vehículos, de los cuales 51.509 fueron autos y utilitarios livianos.

Lo más llamativo: entre los 10 modelos más vendidos sumaron 21.848 unidades, es decir, el 41,5% del total. Sin embargo, el precio promedio de esos autos —$43,5 millones— refleja un mercado heterogéneo y fragmentado, donde conviven compactos de $30 millones con camionetas que superan los $60 millones.

Compactos: la base del mercado

Cuatro modelos de autos compactos se consolidaron en el podio de ventas:

Toyota Yaris – $29.441.667 promedio

Fiat Cronos – $29.920.467 promedio

Volkswagen Polo – $35.243.800 promedio

Peugeot 208 – $32.328.560 promedio

En conjunto, estos vehículos totalizaron 9.991 unidades y representan el 46% de los modelos más vendidos.

Pick-ups: las más caras, pero con gran demanda

Las camionetas medianas siguen dominando:

Toyota Hilux – $57.238.611

Volkswagen Amarok – $67.485.295

Ford Ranger – $58.878.336

En total, sumaron 6.908 unidades, con un promedio de $61,2 millones.

SUV: el segmento intermedio

Los tres SUV más vendidos acumularon 4.949 unidades, con precios que los ubican en un segmento medio-alto:

Toyota Corolla Cross – $35.145.833

Chevrolet Tracker – $37.182.150

Peugeot 2008 – $41.090.133

El promedio fue de $37,8 millones.

Conclusión: un mercado polarizado

El análisis muestra un mercado polarizado:

46% de los autos vendidos cuestan menos de $32 millones.

23% se ubican entre $32 y $38 millones.

31% están entre $38 y $80 millones, con predominio de pick-ups.

Aunque existen modelos más económicos como el Renault Kwid ($20,9M) o el Chevrolet Onix ($28,7M), los compradores parecen inclinarse por opciones de mayor valor, ya sea por prestigio, equipamiento o tradición de marca.