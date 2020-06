Una cuenta bancaria es mucho más que un producto financiero, el lugar donde van a parar todos tus ahorros o la institución que te da préstamos para tu casa o auto. Ahora podés disfrutar de grandes beneficios al elegir un banco, por ejemplo tener descuentos en restaurantes o supermercados. Por supuesto que, actualmente, el concepto de salir a comer hay que adaptarlo a las nuevas medidas tomadas por la pandemia global por el coronavirus: muchos restaurantes ofrecen el servicio take away.

Beneficios que como cliente te hacen sentir especial y afortunado de confiar en una institución. Según la institución bancaria que elijas, vas a poder acceder a descuentos en restaurantes, indumentaria, viajes, entretenimiento y mucho más. Uno de los bancos que ofrece una amplia gama de ventajas en este sentido es ICBC: conocé los beneficios en supermercados disponibles.

Este tipo de incentivos animan a las personas a tener nuevas experiencias, arriesgarse a probar nuevos sabores y disfrutar de una linda velada en familia o con amigos. Por eso, queremos que conozcas cómo aprovechar los mejores descuentos en restaurantes.

Descuentos en restaurantes, disfrutá de los mejores restó de la ciudad

Celebración, vivir una experiencia gastronómica o solo el deseo de comer algo rico son algunos de los motivos que impulsan a las personas a salir a comer. Porque una buena comida reconforta, se disfruta e incluso te invitan a viajar a través de los sabores. Mientras las salidas sociales y recreativas sigan suspendidas como medida por el brote del COVID-19, será posible disfrutar de estos sabores desde casa, con el servicio take away que muchos restaurantes ofrecen.

Disfrutar de ricos platos ahora es más sencillo con los descuentos en restaurantes que ofrecen los bancos, ya que, al ser uno de sus clientes vas a tener acceso a descuentos exclusivos para que disfrutes de buenos restaurantes en toda la ciudad. Los cuales, aplican en lugares de comida rápida, heladerías, confiterías y restaurantes de alta cocina.

Vale destacar que los descuentos son considerables porque te puedes ahorrar desde un 20, 25 o 30% del total de la factura según el establecimiento. Algunos de ellos los vas a poder disfrutar todos los días, otros durante los días de semana o solo los lunes (para mayor información, ingresá en la página de beneficios de ICBC).

Así que, no importa el día, siempre será un buen momento para disfrutar de un desayuno, almuerzo, merienda o cena en familia, con amigos o por negocio. Porque disfrutar cada bocado es lo único por lo cual deberás preocuparte con todos esos descuentos increíbles en restaurantes.

En caso que no tengas ganas de salir de casa para retirar tu plato a través del servicio take away, sino más bien tener una velada tranquila, también vas a poder disfrutar de los descuentos en restaurantes a través de aplicaciones de delivery, pues con una de ellas todos los jueves y domingos tendrás un 30% de descuento.

Disfrutar de los mejores descuentos es mucho más sencillo de lo que imaginabas, solo tenés que usar tus tarjetas de débito o crédito y el banco hará el resto.

Muchos más beneficios para disfrutar con tus tarjetas

El plan de comer nunca falla más si es con buena compañía y los mejores descuentos. Siempre hay un lugar por descubrir o estilo de comida. Pero no son los únicos beneficios que ofrecen entidades bancarias como ICBC.

Por otra parte, te aseguramos que son muchas las razones que impulsan a bancos como ICBC hacer alianzas comerciales para ofrecer más beneficios a sus clientes. Además de brindarles rendimientos en sus ahorros, ofrecer descuentos en ciertos rubros ha sido una gran estrategia.

Los descuentos abarcan hasta un 45% y la posibilidad de hacer hasta 3 cuotas sin interés, y aplican para tarjeta de débito o crédito. Sin embargo, lo más importante a resaltar es la gran variedad de locales adheridos a este sistema de beneficios.

Supermercados, moda, turismo, hogar, gastronomia, vinos, belleza, auto, joyería, tecnología, librería, educación, electrodomésticos, son solo algunos de los rubros más destacados.

Que opinas ?