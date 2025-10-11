OpenAI invertirá USD 25.000 millones en Argentina: el país se convertirá en un hub global de inteligencia artificial

En un anuncio histórico, OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, confirmó su llegada a la Argentina con una inversión récord de 25.000 millones de dólares, en alianza con la empresa Sur Energy, fundada por emprendedores argentinos en Estados Unidos. El proyecto, bautizado Stargate Argentina, buscará convertir al país en el principal centro de inteligencia artificial y energía renovable de América Latina.

Un megaproyecto en la Patagonia

El centro de datos Stargate Argentina se construirá en la Patagonia y contará con una capacidad de hasta 500 megawatts, alimentada completamente por energías limpias.

Según los anuncios oficiales, la obra comenzará en 2026 y se completará en 12 meses, posicionándose como el mayor proyecto de infraestructura tecnológica en la historia argentina.

Sam Altman, CEO de OpenAI, declaró:

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina.”

Qué busca OpenAI con esta inversión

El objetivo de OpenAI es convertir a la Argentina en un centro regional de potencia computacional, generando energía y capacidad de procesamiento no solo para uso local, sino también para exportación.

La compañía será el offtaker del proyecto, es decir, comprará toda la potencia computacional producida, garantizando su viabilidad económica.

El modelo combina la exportación de capacidad con su aprovechamiento interno, permitiendo que empresas, universidades y organismos públicos argentinos accedan a recursos de IA para desarrollar sus propias soluciones.

Un proyecto con impacto global

Emiliano Kargieman, cofundador de Sur Energy y fundador de Satellogic, destacó:

“Stargate Argentina representa una oportunidad histórica. Une la innovación tecnológica con la energía renovable, generando empleos, atrayendo inversiones y posicionando al país en el nuevo mapa digital mundial.”

El proyecto se enmarca dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional. Durante la presentación, Sam Altman y los ejecutivos de Sur Energy fueron recibidos por el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

Empleo e innovación

La instalación generará miles de empleos calificados en ingeniería, energía, tecnología y ciencia de datos. Además, fomentará la creación de un ecosistema de innovación nacional en torno a la inteligencia artificial, beneficiando a universidades, startups y centros de investigación.

Actualmente, cerca del 30% de las empresas argentinas ya utilizan inteligencia artificial en sus operaciones. Se estima que, gracias a este tipo de iniciativas, esa cifra podría alcanzar el 70% en 2026.

Conclusión

Con Stargate Argentina, OpenAI y Sur Energy colocan al país en el radar mundial de la innovación tecnológica.

La Patagonia se convertirá en un nuevo Silicon Valley del sur, donde la inteligencia artificial y la energía renovable se combinan para impulsar el desarrollo sostenible y el talento argentino.