Protección de datos y protocolos de seguridad en el sector financiero digital

¿Qué mitigaría la controversia en la seguridad de datos entre Banca y Fintech?

*Por Valeria Rodriguez, Directora de Lyra Argentina

La masividad de los medios digitales de pago y los canales online para adquisición de productos y servicios han puesto de relieve cómo la innovación y la transformación del sector bancario era más necesaria que nunca, proporcionando soluciones flexibles y mejorando las estrategias de manera más rápida y personalizada. Y es que, si bien es cierto que la crisis de la Covid-19 ha tenido una repercusión en todos los ámbitos, el comercio electrónico ha crecido exponencialmente en toda la región.

Con el crecimiento del consumo online, tanto Banca como Fintech se han visto en el ojo del análisis exigiendo a todo el sector financiero nuevas políticas y medidas para la protección de datos. Es que la revolución ha llegado al mundo de la banca para quedarse. Las FinTech sin duda, están ofreciendo productos y servicios financieros innovadores apalancados en las últimas tecnologías existentes y muchos han planteado que no podrán superar a la banca en materia de seguridad y de privacidad de sus datos. Consideran que las FinTech suponen una amenaza para la vieja banca en algunos aspectos, pero todo ello tiene una solución y sobre todo para Latinoamérica que ve las noticias con el diario del día después si observamos a Europa, que cuenta con Leyes y regulaciones ya probadas en esta materia.

A medida que las empresas de todo tipo se mueven hacia la digitalización, aumentan los riesgos en materia de integridad de los sistemas y en la protección al consumidor, por lo que se hacen necesarios esfuerzos adicionales que permitan el desarrollo de un nuevo marco regulatorio.

> Algunas soluciones para acortar la brecha en materia de seguridad digital

Durante la celebración del pasado Foro de Davos, el Foro Económico Mundial se creó un consorcio para tratar las amenazas que afrontan las empresas tecnológicas financieras, al ser una industria clave para el desarrollo del nuevo sistema financiero y de la economía mundial.

Desde la UE se trabaja también en la trasposición de la Directiva NIS que impulsa la adopción de una estrategia nacional de seguridad en las redes y sistemas, designar equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática y facilitar la cooperación estratégica con los demás estados miembros.

La respuesta a si son inseguras las nuevas FinTech no es rotunda, pues ha habido brechas en empresas nuevas en el sector, pero también ha ocurrido en las compañías financieras tradicionales. Lo que está claro es que se está trabajando mucho en la ciberseguridad, como piedra angular para cualquier empresa y país para evitar el cibercrimen. La digitalización del sector ha traído muchos beneficios para los usuarios, para un nuevo modelo de desarrollo económico de Latinoamérica en general, pero también riesgos que debemos afrontar.

La implementación de 3DSecure principalmente del lado de los Bancos y adquirentes consecuentemente securizará toda operación que curse por un canal no presencial. El protocolo de mensajería desarrollado por EMVco permite a los consumidores autenticarse con el emisor de su tarjeta (Banco) al realizar compras por un canal online. Este filtro de seguridad permite evitar procesar transacciones no autorizadas por el titular de la tarjeta de crédito o débito y protege al comerciante del riesgo. El protocolo de interoperabilidad conecta en simultáneo a emisor, adquirente y pasarela de pago, haciendo que tras cada evaluación las transacciones cursadas sean operaciones seguras