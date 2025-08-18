Qué es el consumo emocional y por qué 4 de cada 10 argentinos se endeudan para darse un gusto

En la Argentina de hoy, donde la inflación y los ajustes económicos golpean fuerte, hay un fenómeno que crece en silencio: el consumo emocional. Comprar no siempre responde a una necesidad lógica o planificada; muchas veces se trata de una válvula de escape, una forma de sentirse vivo y disfrutar aunque sea un rato. Y esto explica por qué el 40% de los argentinos admite haberse endeudado para no perderse un gusto.

¿Qué es el consumo emocional?

El consumo emocional es ese gasto que no pasa por la calculadora, sino por lo que sentimos. Desde pedir un delivery un viernes a la noche, hasta pagar una entrada para un recital soñado, aunque la tarjeta esté al límite.

Julieta López, de Naranja X, lo define así:

“El consumo emocional es el gasto que no pasa por la calculadora, sino por lo que sentís. Es el chocolate por la noche, delivery un viernes o pagar esa entrada al recital que tanto soñaste”.

Los números detrás de este fenómeno

Según un estudio de Naranja X:

8 de cada 10 argentinos priorizan el entretenimiento , incluso en tiempos de ajuste.

40% se endeudó para no perderse un show .

69% está dispuesto a pagar entre $20.000 y $100.000 por una entrada, aunque implique desajustes financieros.

22% llegó a dejar de pagar un gasto fijo para poder asistir a un evento.

75% organiza su presupuesto familiar con el entretenimiento como prioridad.

La frase que más se repitió en la encuesta lo dice todo: “Disfrutar cuesta, pero vale la pena”.

Por qué elegimos gastar en emociones

El informe de Kantar suma otro dato clave: el 60% de los argentinos elige marcas que les generan algo emocional, aunque sean más caras. Esto se ve especialmente en momentos colectivos como mundiales, recitales, vacaciones o eventos deportivos.

El consumo emocional funciona como una narrativa personal: una historia de merecimiento, de escape, de celebración. Y lejos de desaparecer en épocas de crisis, se vuelve más selectivo y más valioso.

Qué significa para las marcas

Las marcas ya no pueden vender solo un producto: necesitan vender una emoción. En palabras de Enzo Mansilla, experto en estrategia:

“Lo emocional no es un recurso táctico para vender más rápido, sino lo que vincula a la marca con la persona más allá de lo funcional”.

Esto implica que las empresas deben hablarle a personas reales, con deseos, miedos, entusiasmo y nostalgia.

Conclusión

El consumo emocional es la prueba de que no todo se mide en pesos o cuotas. En medio de un contexto duro, los argentinos siguen eligiendo darse un gusto, aunque implique un esfuerzo extra. Porque al final, disfrutar un momento inolvidable pesa más que cualquier cálculo financiero.

Y vos, ¿cuál fue el último consumo emocional que te permitiste?