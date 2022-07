¿Qué nos pasa cuando morimos? El impactante relato de un hombre que estuvo del otro lado

¿Qué nos pasa cuando morimos? Los científicos dicen que la muerte física es el final de la vida. Las religiones creen que nuestras almas son inmortales, pero el lugar al que vayamos depende de lo que hicimos en la vida.

Un hombre del sur de Nevada cree que ambos lados están equivocados.

El escritor y orador Dannion Brinkley dice que ha visto el otro lado al menos tres veces.

Brinkley era un atleta estrella, un infante de marina de los Estados Unidos y un exitoso hombre de negocios, no muy interesado en asuntos espirituales.

Pero eso cambió en 1975 cuando un rayo cayó sobre un poste telefónico, viajó por la línea telefónica y se estrelló contra su cuerpo derritiendo el teléfono que sostenía.

“Se fue a un lado de mi cabeza por encima de mi oreja, bajó por mi columna”, dijo Brinkley. “Soldaba los clavos de los tacones de mis zapatos al suelo. Me tiró al aire, veo el techo, me golpea, una bola de fuego entra por la habitación y me ciega. Estoy ardiendo. Estoy en fuego. Estoy paralizado ”.

Brinkley dice que dejó su cuerpo, flotó junto con la ambulancia mientras corría hacia un hospital y observó desde arriba cómo los médicos lo declaraban muerto. Dijo que 28 minutos después se despertó en la morgue del hospital.

Durante esos 28 minutos, Brinkley dice que su conciencia viajó a través de un túnel, donde se encontró con un ser espiritual de luz, y experimentó una agotadora repetición de toda su vida, como se ve no solo desde su propia perspectiva, sino también desde todos los que había conocido. Algo que dice fue extremadamente humillante.

“Vi toda mi vida útil realizando un panorama de 360 grados, no me había perdido nada. Sabes cuántos pelos tenía la nariz del médico que te apartó de tu madre. Sabes todo lo que hay desde el momento en que abres los ojos. Tienes una conciencia cognitiva completa, sin duda alguna. Y todo eso está sucediendo al mismo tiempo, sin duda alguna. Luego, miras la misma vida desde el punto de vista de una segunda persona, como si fueras tu mejor amigo. Entonces puedes ver lo tonto, lo gracioso, lo tonto, lo estúpido que fue, pero es uno de tus mejores amigos, lo sabes. No hay juicios, solo mirar. Y luego, literalmente, te conviertes en todas las personas con las que te encuentras. Y siente los resultados directos de su interacción entre usted y esa persona. Para que nadie se escape, con nadie, con nada», señaló Brinkley

Y luego, en un instante, dice que estaba de vuelta en su cuerpo gravemente herido.