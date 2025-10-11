Qué tenés que saber sobre la reforma tributaria que Milei acaba de confirmar

Javier Milei anunció que impulsará una reforma tributaria profunda cuya meta es eliminar impuestos “ridículos y distorsivos”, simplificar el sistema fiscal y aliviar la carga sobre empresas y personas. En un acto en una planta industrial, adelantó los ejes principales y dijo que esto será parte de su primer paquete legislativo apenas se renueve el Congreso.

¿Qué impuestos quiere eliminar?

Milei afirmó que el plan buscará suprimir cerca de 20 impuestos nacionales considerados obstáculos innecesarios para la producción y la economía formal. Argentína+2iProfesional+2

No se especificaron aún todos los tributos a eliminar, pero el foco estará en gravámenes considerados distorsivos. iProfesional+1

También se prevé una reforma del impuesto a las Ganancias para personas humanas, ampliando deducciones de gastos y reduciendo carga personal. iProfesional+2El Tucumano+2

¿Cuándo entrará en vigencia la reforma?

Milei adelantó que esta reforma será propuesta al nuevo Congreso , luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El Diario del Lunes+2iProfesional+2

Es decir que su aprobación e implementación dependerá del resultado electoral y del diseño final que el Parlamento le dé. El Tucumano+1

La medida forma parte del “Plan Argentina Grande Otra Vez”, donde la reforma tributaria es apenas uno de los componentes estructurales. Argentína+1

Los ejes de la reforma según Milei

Eje Qué propone / Lo que Milei dijo Simplificación tributaria Eliminar ~20 impuestos nacionales que estorban a la producción Argentína +2 El Tucumano +2 Reforma de Ganancias (personas humanas) Ampliar deducibilidad de gastos para disminuir carga personal iProfesional +2 Argentína +2 Formalizar la economía Incentivar la facturación y reducir la informalidad como meta de crecimiento de la base imponible iProfesional +2 El Diario del Lunes +2 Inocencia fiscal / trato al contribuyente Promover un cambio de paradigma donde el Estado no trate al que cumple como sospechoso El Diario del Lunes +2 iProfesional +2

Riesgos, desafíos y críticas anticipadas

Resistencia del Congreso

Que el oficialismo tenga mayoría será clave. Si no la tiene, adelantó Milei que habrá negociaciones con diputados de otros bloques que comparten “el destino de país” con las reformas. El Diario del Lunes+2iProfesional+2 Efecto recaudatorio

Al eliminar impuestos, el Estado debe compensar con una mayor base tributaria formal. Si no logra que más contribuyentes paguen, podría haber caída de ingresos. Transición y ajustes legislativos

Las reformas no se implementan de golpe: exige debates sobre qué tributos desaparecen, con qué plazos, cómo compensar provincias que dependen de esos impuestos. Cuestiones constitucionales y legales

Hay límites legales para que el Poder Ejecutivo elimine impuestos por decreto; muchas reformas requieren leyes del Congreso. Impacto en provincias y municipios

Algunos tributos nacionales están compartidos con provincias y municipios. La eliminación de impuestos nacionales podría reducir recursos locales si no hay mecanismos compensatorios.

Conclusión

El anuncio de la reforma tributaria marca una apuesta fuerte del gobierno de Milei: quiere cambiar de raíz el sistema impositivo argentino. Pero el camino dependerá del apoyo parlamentario, los detalles de la reforma y la capacidad de sostener ingresos estatales en un nuevo esquema.