Revitalizan el Ex Velódromo de Palermo: 42,000 m² dedicados al deporte y la recreación

La ciudad de Buenos Aires da un nuevo paso hacia la modernización de sus espacios públicos con la completa recuperación del Ex Velódromo Belisario Roldán, transformándolo en un punto de encuentro vibrante y accesible para todos.

El Ex Velódromo Belisario Roldán, situado en el Parque Tres de Febrero en Palermo, ha sido totalmente restaurado, abarcando más de 42,000 metros cuadrados de espacio renovado. Esta obra busca no solo embellecer el entorno urbano, sino también ofrecer mejoras en infraestructura deportiva y recreativa.

Un Proyecto Colaborativo para la Comunidad

La iniciativa, promovida por el Ministerio de Espacio Público junto con la Comuna 14, incluye la restauración de la entrada histórica del predio y una reorganización del tránsito y estacionamiento. Con la creación de nuevos senderos, se integran al circuito aeróbico del parque, enfatizando la accesibilidad y seguridad para los visitanes.

Impacto de la Renovación

Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público, resaltó que esta obra busca fortalecer el sistema de parques en la ciudad, aportando infraestructura moderna y espacios seguros. Por su parte, Martín Cantera, presidente de la comuna 14, destacó que la intervención no solo centraliza el uso del parque, sino que genera reuniones en nuevas áreas más allá de los lugares tradicionales.

Mejoras en Instalaciones Deportivas

Un enfoque clave de la revitalización fue la modernización de la pista del antiguo velódromo. Se recuperaron 3,500 m² de peraltes, con mejoras en la superficie y restauración de la herrería original. También se añadió una cancha de beach volley de 605 m² apta para competencias, además de renovar el bowl de skate de 500 m², mejorando su rendimiento y seguridad.

Espacios de Juego y Recreación

El nuevo diseño incluye un área de juegos de 480 m² con diferentes propuestas de escalada adaptadas a diversas edades, superficies de caucho, redes trepadoras y estructuras lúdicas. Además, se ofrecen bancos y una propuesta paisajística que incluye árboles y vegetación, creando un ambiente fresco y agradable.

Seguridad y Sostenibilidad

La renovación también se centra en la seguridad del lugar, implementando un nuevo sistema de alumbrado que abarca más de 2,100 metros de tendido eléctrico. Además, se optimizó el sistema de drenaje con 180 metros de cañería y nuevos sumideros, lo que promueve un drenaje eficaz y reduce el riesgo de inundaciones. Se estima que la obra beneficiará directamente a más de 100,000 vecinos.