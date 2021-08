Video: Más de 400 hombres atacaron sexualmente a una joven en una plaza en Pakistán

Una joven fue atacada sexualmente por cientos de hombres en Pakistán cuando pretendía grabar un video de TikTok con motivo del Día de la Independencia de su país.

En grabaciones compartidas en redes sociales se observa cómo en pocos minutos una turba rodea a la joven que se encontraba en un parque de Lahore junto a un grupo de amigos.

De manera inmediata, varios sujetos la empiezan a manosear y tironear; incluso hay empujones entre ellos por ver quién se acerca más a la mujer que quedó indefensa entre cientos de manos que peleaban por tocarla, mientras ella gritaba por ayuda.

Entre los empujones, los agresores comienzan a tirar de su ropa, desgarrándola y dejando a la mujer semidesnuda; en otro video se ve el momento en que la cargan y la avientan al aire. Por momentos hasta pierde la conciencia y después de algunos minutos lograron rescatarla.

More than 400 men are Sexu@lly harassing one woman in #Pakistan.

She is a @tiktok_us

Girl screaming for help.. Azaan going on in the background.#MinarePakistan @sankrant @TarekFatah @Sanjay_Dixit @ShefVaidya @TandonRaveena @NatashaFatah pic.twitter.com/RD2PMdowUs

