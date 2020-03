Wenance cambia el mercado de préstamos online

El mercado financiero cada día incorpora nuevas tecnologías que faciliten el acceso del ciudadano de a pie, al (hasta hace unos cuantos años) complejo mundo financiero. Estas nuevas tecnologías, son conocidas como fintech.

Una de las fintech más populares hoy en día es la de los préstamos on line. En el pasado quedó el engorroso proceso de tener que ir a un banco, llenar una solicitud y esperar a que el departamento crediticio de la entidad analice nuestro caso. Este proceso, que en ese entonces podría tardar varios días e incluso semanas, hoy se hace en un clic.

Y es que gracias a la velocidad e interconexión con diversas bases de datos que llevan el registro de nuestra historia crediticia, hace posible que el engorroso proceso de análisis sea hecho en cuestión de segundos.

Wenance préstamos, es una de estas empresas fintech y líder en el mercado argentino, la cual, ofrece la posibilidad de acceder a un préstamo de manera rápida, eficiente y transparente.

El equipo de Wenance, fintech líder en Argentina, cuenta con una cartera de más de 80 mil clientes activos, lo que se traduce en más de 200 mil créditos administrados en todo el país. El CEO y fundador de Wenance, Alejandro Muszak, considera que el éxito de su modelo de negocio, radica en la innovación y el cambio de paradigmas del mundo financiero como se conocía hasta entonces.

“La irrupción de modelos digitales, como el nuestro, aceleró el cambio y propone una forma diferente de acceder al crédito. Más rápida, desde el lugar de trabajo o el colectivo, sin hacer cola ni llevar papeles de un lado para el otro”, señaló Muszak en una entrevista concedida a Infobae en 2018.

Uno de los preceptos de las fintech que toma en cuenta Wenance préstamos, y que permite justamente ir incorporando cada día más usuarios es la accesibilidad y el poder acercar de manera sencilla a sus potenciales clientes, las herramientas que le permitan acceder a un préstamo, con la velocidad de un par de clics en su dispositivo móvil o computador.

En este sentido, Muszak señala que, si bien las fintech han revolucionado el mundo financiero tradicional, no significa que no haya nichos de mercado para ambas figuras: “hay una infinidad de personas en la región que no está atendida por la formalidad financiera y bancaria. Los bancos, lamentablemente, no tienen el ojo puesto en esa gente, o por miopía o porque están cómodos ofreciendo servicios a sus actuales clientelas. Hay una enorme oportunidad de complementariedad, estamos los dos para hacer crecer el negocio”, señaló Muszak.

Es por ello que Wenance incorpora clientes abandonados o que han sido excluidos del mercado financiero tradicional, y les da la facilidad de obtener un préstamo de manera rápida, segura y sencilla.

Esto ha hecho posible que Wenance fintech, sea una financiera líder en Argentina y que ya incluso ha ido expandiendo su modelo de negocio a otros países como es el caso de Uruguay, México, Perú y España.

