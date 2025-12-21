2,000 Visitors Gather for Winter Solstice at Newgrange, Ireland

La emblemática tumba de Nuevo Grange fue el escenario perfecto para que 2,000 personas se unieran en un vibrante homenaje al solsticio de invierno. Este evento milenario, que atrae a numerosos visitantes cada año, celebra el fascinante fenómeno de la luz del sol en el corazón del monumento prehistórico.

Situada en el complejo Brú na Bóinne, la tumba fue diseñada para que los primeros rayos del sol iluminen su cámara interna durante el amanecer del solsticio. Aunque el cielo se presentó mayormente despejado, una capa de nubes en el horizonte oriental bloqueó parcialmente el amanecer. No obstante, la luz logró filtrarse a través del techo, permitiendo a los presentes disfrutar de la magia del momento.

Un Amanecer Especial

En un instante inolvidable, solo 14 afortunados ingresaron a la cámara a la hora del amanecer. Este exclusivo grupo estaba compuesto por dos guías y seis ganadores de una lotería gratuita, quienes tuvieron la oportunidad de compartir este raro privilegio con un acompañante cada uno.

La Experiencia de los Visitantes

Afuera, miles de asistentes se agruparon en un ambiente festivo, ansiosos por contemplar el fenómeno natural y participar en la celebración. Aunque la nublada mañana ocultó el sol al principio, la atmósfera vibrante y las esperanzas de un espectáculo único transformaron la espera en una experiencia memorable para todos los presentes.

Tradición y Conexión con la Naturaleza

Este evento no solo representa una celebración del cambio de estaciones, sino también una conexión profunda con las tradiciones ancestrales que han perdurado a lo largo de los siglos. La llegada del solsticio de invierno simboliza un nuevo comienzo, recordando a los participantes la importancia de la luz y el ciclo natural de la vida.