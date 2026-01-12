2026: El Impacto del Fin del Impuesto PAIS en el Costo de Usar Tarjetas en el Exterior

Desde el inicio de 2026, el panorama para las compras en el exterior y en plataformas internacionales dio un giro significativo al dejar de aplicarse el Impuesto PAIS. Este cambio no solo reduce costos, sino que también redefine la experiencia de los consumidores argentinos.

Con la llegada de 2026, los costos asociados a las compras realizadas con tarjeta en el extranjero han cambiado drásticamente. La eliminación del Impuesto PAIS, que antes encarecía estas transacciones, ha llevado a una reducción cercana al 50% en las tarifas aplicadas a estas operaciones, impactando notablemente el precio final para los consumidores.

Adiós al Impuesto PAIS

Establecido inicialmente con un plazo de cinco años, el Impuesto PAIS dejó de ser efectivo a partir de enero de este año, ya que el Gobierno no optó por su prórroga. Desde entonces, el cálculo de las compras en moneda extranjera se basa en la cotización oficial del dólar, sumando únicamente un 30% correspondiente a la Percepción de Ganancias.

Un Cambio Notable en el Mercado

El impacto de esta modificación es significativo. Anteriormente, el recargo impuesto alejaba al dólar tarjeta de las cotizaciones del mercado financiero. Con el nuevo esquema, la brecha entre comprar con tarjeta y adquirir dólares a través de mecanismos como el MEP se ha reducido drásticamente.

“La competitividad del dólar tarjeta ha mejorado considerablemente, acercándose a las tasas del mercado”, explicaba Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba, enfatizando lo crucial de este cambio en la economía argentina.

Decisiones de Consumo Revisitadas

El fin del Impuesto PAIS impacto de manera directa en las decisiones cotidianas. Desde adquirir servicios digitales hasta realizar viajes al extranjero, incluidos los pagos en moneda extranjera, las oportunidades se amplían enormemente.

La Formalidad del Cambio

El cierre formal de este impuesto, que había cesado de cobrarse en 2025, se consolidó el 2 de enero de 2026, eliminando disposiciones residuales que generaban confusiones legales. La noticia trae alivio a los consumidores, quienes se benefician de un marco normativo más claro y favorable.

Percepciones y Recupero: Un Nuevo Enfoque

A diferencia del Impuesto PAIS, que no permitía recuperos, la Percepción de Ganancias sí puede solicitarse para devolución. Este cambio significa que los gastos con tarjeta en dólares tendrán una carga fiscal más accesible.

Cómo Solicitar Devoluciones

El proceso para solicitar la devolución de percepciones es completamente digital y sencillo. Se requiere contar con un CUIT y Clave Fiscal nivel 2 o superior, además de un CBU válido. Dentro del sistema, se debe crear una nueva solicitud para cada período correspondiente, facilitando el seguimiento del trámite.

Pagar Directamente con Dólares

Otra tendencia en alza es el uso de cuentas en dólares para realizar pagos. Esta modalidad elimina la necesidad de recurrir a la tarjeta y evita tanto el Impuesto PAIS como las percepciones. “Pagar en dólares puede ser más económico que utilizar el dólar tarjeta, y no requiere de dólares físicos”, complementa Di Trolio.

Para utilizar esta opción, es necesario tener una cuenta en dólares habilitada y cumplir ciertos requisitos básicos, como ser mayor de 18 años y poder demostrar ingresos.