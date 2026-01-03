48 Países Comienzan a Intercambiar Datos Fiscales sobre Criptomonedas

El nuevo marco internacional para la transparencia fiscal está revolucionando la forma en que se rastrean las transacciones con criptomonedas, con 2026 como año clave para este cambio. ¡Descubre cómo afectará a los usuarios y plataformas en todo el mundo!

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha revelado un ambicioso plan que comenzará a tomar forma en 2027, donde 48 países implementarán el intercambio automático de datos fiscales sobre criptomonedas. Sin embargo, la recolección de información ya ha iniciado en muchos casos.

Un Nuevo Horizonte para el Intercambio de Información Fiscal

El Marco de Información sobre Criptoactivos, conocido como CARF, establece un cronograma claro y exigente. Con su implementación global prevista para 2027, los países deben crear normas internas y sistemas compatibles antes de esa fecha.

A partir del 1 de enero de 2026, varias autoridades fiscales se han adelantado para iniciar la recolección de datos, lo que proporcionará un año completo de información antes de que comience el intercambio.

El Compromiso Global

Actualmente, 75 jurisdicciones han mostrado su compromiso de seguir el CARF, aunque solo 48 participarán en la primera fase de intercambio en 2027, mientras que otras se preparan para unirse en 2028.

Este calendario divide a las plataformas de criptomonedas en grupos, obligando a adaptarse a diferentes exigencias regulatorias según la región en la que operen.

Requisitos de Información para Usuarios y Plataformas

Bajo el CARF, las responsabilidades recaen sobre los proveedores de servicios de criptoactivos, que deberán identificar a los usuarios y su residencia fiscal. Esta identificación incluye procesos de autocertificación y verificación de datos como nombres, direcciones y números de identificación fiscal.

Obligaciones de Reporte Específicas

El marco introduce obligaciones de reporte por transacción, abarcando elementos como intercambios y pagos realizados en plataformas reguladas. En especial, cualquier transacción que supere los 50,000 dólares estará sujeta a estas normas.

Un Año Decisivo para la Fiscalización

Este 2026 se presenta crucial para los usuarios de criptomonedas, ya que las actividades en plataformas cumpliridoras comenzarán a ser rastreadas por las autoridades fiscales. Las plataformas deberán ajustar rápidamente sus sistemas para cumplir con las nuevas exigencias.

Desde la OCDE, se subraya que el CARF es un esfuerzo por reducir la opacidad en el uso de criptomonedas, en respuesta al creciente uso transfronterizo. Este enfoque busca armonizar la información y evitar un panorama regulatorio fragmentado.