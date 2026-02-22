Accidente en la General Paz: Siete vehículos involucrados y doce heridos

Al menos doce personas resultaron lesionadas, una de ellas gravemente, tras un accidente que involucró a siete vehículos en la Autopista General Paz, sentido al Riachuelo. Detalles sobre esta situación se han compartido por fuentes policiales.

El incidente ocurrió en la tarde de ayer, cerca del puente Zapiola, donde los automóviles colisionaron en una serie de impactos al frenar repentinamente.

Una mujer grave y otros heridos

Una mujer de 40 años fue trasladada de urgencia al Hospital Santojanni con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, mientras que otros once afectados, incluyendo a una adolescente, recibieron atención en el lugar por parte del SAME, que también utilizó un helicóptero para el traslado del paciente en estado crítico.

Un operativo coordinado

El rescate estuvo a cargo de Bomberos del GER Saavedra, agentes de tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, personal de Autopistas y efectivos de la Policía de la Ciudad. La operación requirió el corte de tránsito en dos carriles de la autopista, generando congestión en la zona.

Atención rápida y eficiente

El trabajo conjunto de los equipos de emergencia fue fundamental para garantizar la atención rápida de los heridos y el restablecimiento del orden en la autopista. Las autoridades continúan investigando las causas que llevaron a este lamentable accidente.