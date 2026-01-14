Accidente en Parque Chacabuco: 15 heridos, incluido un niño

Un fuerte choque en el popular barrio de Parque Chacabuco dejó al menos quince personas heridas, incluyendo un menor. La colisión, que involucró a un colectivo de la línea 25 y una camioneta Hyundai H1, ocurrió en la tarde de este martes en la intersección de la avenida José María Moreno Saraza.

Detalles del Accidente

Las autoridades reportaron que en el incidente resultaron implicadas doce mujeres y tres hombres. Inmediatamente después del siniestro, se desplegaron seis unidades del SAME para atender a los heridos en el lugar.

Heridos y Asistencia Médica

Entre los afectados, una mujer de 57 años fue trasladada al Hospital Penna con múltiples traumatismos. Bomberos y efectivos de la Comisaría Vecinal 7B también llegaron para colaborar en las labores de rescate y asistencia.

Otro Accidente en la Misma Zona

Este accidente se suma a otro ocurrido un día antes en la misma área. Un colectivo escolar, con 28 niños a bordo y tres docentes, impactó contra un contenedor de escombros, generando gran preocupación entre los padres y la comunidad.

Intervención de Emergencias

La policía de Buenos Aires indicó que el colectivo escolar trataba de sortear un embotellamiento cuando chocó con el contenedor. Afortunadamente, no se reportaron lesiones graves entre los menores; sin embargo, una docente de 22 años sufrió un traumatismo cervical, aunque decidió no ser trasladada al hospital.