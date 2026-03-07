Acuerdo UE-Mercosur: Un Avance Hacia el Pragmatismo

El Senado argentino ha dado un paso histórico al ratificar el Acuerdo UE-Mercosur con un contundente apoyo de 69 votos a favor frente a solo 3 en contra, abriendo las puertas a un mercado de 750 millones de personas.

La votación del 26 de febrero marcó el cierre de casi 26 años de negociaciones, que atravesaron distintos contextos políticos y económicos, bajo diversos gobiernos. A pesar de los intensos debates y las diferencias de opiniones, se ha logrado un consenso regional en torno al diálogo político, la cooperación y la liberalización comercial.

Un Acuerdo con Proyecciones Sólidas

El Acuerdo ofrece un marco normativo que promete estabilidad para el comercio internacional y las inversiones. Recentemente, el Mercosur sumó un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), eliminando aranceles para más del 97% del comercio entre las partes.

Unidad en la Diversidad Política

A pesar de las diferencias políticas entre Argentina y Brasil, ambos países han presentado un frente unido en la búsqueda de una mayor apertura e integración comercial, lo que se refleja en la ratificación del Acuerdo. Uruguay, el primer país en confirmar su apoyo al acuerdo, también mostró un respaldo abrumador con 91 de 93 legisladores a favor.

La Estrategia de Diplomacia Balanceada

En Argentina, bajo la administración de Javier Milei, se ha logrado mantener un margen de autonomía a pesar de la dependencia económica de los Estados Unidos. Esto se evidencia no solo a través de la ratificación del acuerdo con la UE, sino también en la consolidación de relaciones económicas con China, incluso ante la oposición estadounidense.

Prospectos Comerciales para Argentina

La ratificación del Acuerdo UE-Mercosur es crucial para la política comercial argentina, ampliando el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo y estableciendo un marco normativo que permitirá atraer nuevas inversiones. Esto se consolida como una posible política de Estado, trascendiendo las fronteras del actual gobierno.

Alineamiento Pragmático en la Política Exterior

Mientras que el gobierno argentino mantiene un seguimiento cercano de la estrategia geopolítica estadounidense, la reciente ratificación sugiere un «alineamiento pragmático», donde el compromiso con el libre comercio no se ve afectado a pesar de un contexto de proteccionismo global.

*Politólogo y abogado. Doctor en Ciencias Sociales, Flacso Argentina.