Adiós a Perón: Un Nuevo Comienzo

Críticas al Peronismo: Gobernadores en la Mira por la Reforma Laboral de Milei

Uno de los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) carga contra los gobernadores peronistas por su complicidad en el avance de la reforma laboral promovida por el Gobierno de Javier Milei, a la que califica de "totalmente regresiva".

Octavio Argüello, referente sindical y miembro del triunvirato de la CGT, ha señalado a varios gobernadores peronistas como responsables de facilitar el tratamiento de un proyecto que, según él, perjudica los derechos laborales. Durante una entrevista en la radio Splendid, Argüello no dudó en cuestionar la lealtad política de estos mandatarios.

Los Gobernadores Peronistas en el Centro de la Controversia

Argüello criticó específicamente a los gobernadores de Salta, Catamarca, Tucumán, Chubut y Santa Cruz, acusándolos de «facilitar» la votación de la reforma en el Congreso. “Ellos han proporcionado a sus diputados y senadores los medios para que la ley avance”, afirmó.

Falta de Diálogo y Compromiso

El sindicalista también expresó su frustración por la falta de respuesta de los gobernantes: «Hemos intentado reunirnos con ellos, pero la segunda vez ya no atendieron nuestras solicitudes». Argüello relató su intento fallido de encontrarse con el gobernador Saénz y cómo esto refleja una desconexión con las preocupaciones de la clase trabajadora.

Desilusión con el Peronismo

El dirigente se mostró muy crítico ante lo que considera falta de acción en el Partido Justicialista. “Mientras tratamos de frenar una reforma que quita derechos, en el PJ se discute si hay un afiliado más o menos”, lamentó.

Reconocimiento a Kicillof

A pesar de las críticas, Argüello destacó la postura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien ha respaldado el cuestionamiento a la reforma laboral. “Es el único acompañamiento significativo que hemos tenido del peronismo”, subrayó.

Un Llamado a la Conciencia Peronista