Adolescente en estado crítico tras brutal ataque en Pinamar

Un joven de 16 años lucha por su vida después de recibir una feroz golpiza en el muelle de Pinamar. La policía investiga las circunstancias de este violento ataque.

En una desafortunada madrugada del sábado, un grupo de entre seis y ocho personas agredió brutalmente a un adolescente identificado como Thiago, quien se encontraba en el estacionamiento cercano al muelle, acompañado por dos amigos mientras sus padres pescaban a poca distancia.

Su Estado de Salud y Traslado a un Centro Especializado

Debido a la gravedad de las lesiones, Thiago presenta un hematoma cerebral y fue trasladado desde el Hospital Municipal de Pinamar al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, donde recibirán atención médica especializada. El operativo se llevó a cabo con el apoyo del Sistema Integral de Emergencias Sanitarias y bajo custodia policial, durante la tarde del sábado.

Acontecimiento del Ataque y Avances en la Investigación

Los testigos afirman que el ataque comenzó con provocaciones verbales, las cuales rápidamente se convirtieron en agresiones físicas dirigidas hacia Thiago. Los agresores, descritos como vistiendo camisas blancas, supuestamente salieron de un parador cercano. Las autoridades están investigando si el ataque fue motivado por un intento de robo, dado que se intentó sustraer las pertenencias del joven.

La investigación está a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, quien ha solicitado revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona y ha comenzado a tomar declaraciones para identificar a los responsables, quienes se dieron a la fuga tras el arribo de un patrullero. Desde este medio se estará atento a las actualizaciones sobre la salud del adolescente y los avances en el caso judicial.