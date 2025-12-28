Adolescente en Ucrania recibe cinco años de cárcel por espiar para Rusia

Ucrania condena a una adolescente por espionaje a favor de Rusia

Un tribunal ucraniano ha dictado una sentencia de cinco años de prisión a una joven estudiante por facilitar información militar a Rusia durante el conflicto iniciado en 2022. Una decisión que pone en el centro del debate la delgada línea entre la traición y la ingenuidad.

El fallo se produjo en la provincia de Jmelnitski, donde la acusada, de entre 16 y 17 años, fue hallada culpable de «entregar ilegalmente» información a un oficial de inteligencia ruso. Según las pruebas, la joven recibió diversas sumas de dinero a cambio de datos sensibles sobre instalaciones militares.

Detalles de la condena

A pesar de la gravedad del delito, el tribunal no enviará a la joven a prisión de inmediato. En su lugar, se le concedió la libertad condicional por un período de dos años tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Durante este tiempo, deberá cumplir con ciertas condiciones impuestas por las autoridades.

Obligaciones durante la libertad condicional

Entre las restricciones establecidas, la adolescente deberá comparecer regularmente ante las autoridades, informar sobre cualquier cambio en su residencia, ámbito educativo o laboral, y no podrá salir del país sin autorización previa. También estará sujeta a tareas específicas que le serán asignadas por su agente de libertad condicional.

Cómo se desarrolló el caso

Las investigaciones revelaron que la joven utilizaba la aplicación Telegram para comunicarse con su contacto ruso. Se le solicitó que realizara grabaciones en diversos puntos estratégicos, incluyendo la sede de la Academia Nacional de la Guardia Fronteriza de Ucrania y una estación de tren utilizada para el transporte de carga militar.

Este caso se suma a otros incidentes que reflejan los desafíos de seguridad y lealtad que enfrentan los ciudadanos en un país devastado por la guerra. La sentencia ha suscitado un amplio debate sobre las motivaciones y circunstancias que llevaron a la joven a tomar esas decisiones durante un conflicto tan complejo.