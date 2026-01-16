Aldo Abram: ‘El prontuario de estafadores afecta la caída del riesgo país’

La dinámica del riesgo país en Argentina revela un mercado en constante búsqueda de confianza. Aldo Abram, economista y director de Libertad y Progreso, analiza cómo el pasado afecta la credibilidad actual y qué pasos son necesarios para mejorar la situación financiera.

En el complicado tejido financiero argentino, el riesgo país actúa como un termómetro del estado de las cosas. Según Aldo Abram, la situación actual refleja no solo datos puntuales, sino un arraigado legado de defaults que sigue influyendo en la percepción del mercado.

Por Qué el Riesgo País Oscila Entre 500 y 600 Puntos

Abram comenta que el país todavía se encuentra en un proceso de “educación” del mercado, que comienza a confiar en el futuro. El cierre del año 2025 con superávit fiscal es un indicativo de que, aunque el camino es largo, existen señales de mejoría. El desafío radica en construir y recuperar la confianza, un proceso que, según él, lleva tiempo y esfuerzo.

La Demanda por Bonos Argentinos: Entre Riesgo y Precio

El experto recalca que el interés de los inversores no surge del afecto por el país, sino de la posibilidad de un retorno atractivo. “El mercado necesita sentirse seguro de que el riesgo que asumen tiene su compensación”, enfatiza. Según Abram, la percepción de riesgo se ve intensificada por un historial de problemas económicos que persigue al país, así como por el clima político que precede a las elecciones.

Inflación y Su Impacto en la Vida Cotidiana

La inflación es otra de las grandes preocupaciones y Abram identifica la incertidumbre preelectoral como un factor clave en su aumento. Cuando la confianza se tambalea, los argentinos tienden a deshacerse de sus pesos, lo que, a su vez, impacta negativamente en su valor. Sin embargo, el economista se muestra optimista: a medida que se consolida la estabilidad política y fiscal tras las elecciones, la demanda de pesos podría estabilizarse, contribuyendo a una desaceleración de la inflación.